Calendario Mondiali nuoto di fondo 2023: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Si svolgeranno a Fukuoka da sabato 15 luglio 2023 a giovedì 20 i Mondiali 2023 di nuoto di fondo. Nelle acque libere giapponesi ci sono in programma cinque gare divise in quattro giorni e lo spettacolo di certo non mancherà.

I Mondiali 2023 di nuoto di fondo cominceranno sabato 15 luglio alle 1:00 italiane con la 10 km femminile e termineranno giovedì 20 con la 4×1500 metri mista, gara che inizierà alle 1:00. Nel mezzo ci saranno la 10 km maschile (martedì 16 alle 1:00), la 5 km femminile e la 5 km maschile (entrambe in programma per martedì 18, la prima alle 1:00 e la seconda alle 3:00).

La rassegna iridata si potrà vedere in diretta tv in chiaro sui canali Rai e a pagamento su Sky Sport HD. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO DI FONDO 2023

SABATO 15 LUGLIO

Ore 1.00 italiane: 10 km femminile

DOMENICA 16 LUGLIO

Ore 1.00 italiane: 10 km maschile

MARTEDÌ 18 LUGLIO

Ore 1.00 italiane: 5 km femminile

Ore 3.00 italiane: 5 km maschile

GIOVEDÌ 20 LUGLIO

Ore 1.00 italiane: 4×1500 metri mista

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO DI FONDO 2023

