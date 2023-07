Calendario Mondiali tiro con l’arco 2023: programma, orari, tv, streaming

Ultimo giorno di attesa in vista della partenza ufficiale dei Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco, in programma da martedì 1 a domenica 6 agosto in quel di Berlino. La capitale tedesca si appresta ad ospitare una rassegna iridata fondamentale in ottica qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024, dato che le squadre medagliate nel ricurvo (sia al maschile che al femminile) staccheranno il pass per la Francia.

L’Italia sogna un fantastico doppio podio con i terzetti (risultato che garantirebbe l’en plein di quote a cinque cerchi al primo tentativo), dopo aver ottenuto agli European Games già la certezza di un pass individuale femminile grazie a Chiara Rebagliati. Quest’ultima sarà impegnata in Germania insieme a Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati, mentre tra gli uomini ci saranno i campioni d’Europa in carica Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli.

Se non dovesse materializzarsi la qualificazione olimpica della squadra con il terzetto, il Bel Paese cercherà perlomeno di garantirsi la quota individuale anche al maschile (in palio tre pass singoli al Mondiale). Le fasi finali della rassegna iridata verranno trasmesse in diretta streaming su Olympic Channel, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il calendario completo della manifestazione:

CALENDARIO MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023

Martedì 1° agosto

9.30-12.30 Ranking round ricurvo

14.00 Ranking round compound

Mercoledì 2 agosto

10.15 Dodicesimi, ottavi e quarti di finale ricurvo (maschile e femminile) a squadre

13.15 Dodicesimi, ottavi, quarti e semifinali ricurvo e compound a coppie miste

16.15 Dodicesimi, ottavi, quarti e semifinali compound (maschile e femminile) a squadre

Giovedì 3 agosto

9.45 Eliminatorie (fino agli ottavi) ricurvo individuale maschile e femminile

14.15 Eliminatorie (fino agli ottavi) compound individuale maschile e femminile

Venerdì 4 agosto

10.00 Finali compound a squadre (femminile, maschile e misto)

14.00 Semifinali e finali ricurvo femminile a squadre

16.00 Semifinali e finali ricurvo maschile a squadre

18.00 Finali ricurvo a coppie miste

Sabato 5 agosto

10.00 Quarti, semifinali e finali compound individuale femminile

14.00 Quarti, semifinali e finali compound individuale maschile

Domenica 6 agosto

10.00 Quarti, semifinali e finali ricurvo individuale femminile

14.00 Quarti, semifinali e finali ricurvo individuale maschile

