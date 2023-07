Calendario Mondiali calcio femminile 2023: orari giornalieri, programma, tv, tabellone dai gironi alla finale

Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e in Nuova Zelanda si terrà l’edizione 2023 dei Mondiali 2023 di calcio femminile. Una fase finale della rassegna iridata alla quale sarà presente anche la Nazionale italiana di Milena Bertolini, inserita nel Gruppo G con Svezia, Sudafrica e Argentina.

Otto gironi da quattro squadre e le migliori due compagini di ciascuno raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale, che daranno il via alla fase a eliminazione diretta della competizione. L’Italia nel 2019, in Francia, seppe spingersi fino ai quarti di finale, venendo sconfitta dall’Olanda, e replicare quel traguardo non sarà assolutamente facile.

Una competizione in cui gli Stati Uniti difenderanno il titolo conquistato quattro anni fa, dovendosi guardare però da alcune selezioni europee particolarmente forti: una su tutte l’Inghilterra, vincitrice l’anno scorso della competizione continentale, disputata tra le mura amiche e in grande ascesa nell’ultimo periodo.

La Rai ha acquisito i diritti di trasmissione di 15 partite della manifestazione iridata, comprese tutte le gare della Nazionale italiana, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale. Di conseguenza i match in questione saranno visibili anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei match dell’Italia.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

Gruppo A: Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Svizzera.

Gruppo B: Australia, Eire, Nigeria, Canada.

Gruppo C: Spagna, Costarica, Zambia, Giappone.

Gruppo D: Inghilterra, Danimarca, Cina, Haiti.

Gruppo E: Stati Uniti, Vietnam, Olanda, Portogallo.

Gruppo F: Francia, Giamaica, Brasile, Panama.

Gruppo G: Svezia, Sudafrica, Italia, Argentina.

Gruppo H: Germania, Marocco, Colombia, Corea del Sud.

FASE A GIRONI (Orari italiani)

Giovedì 20 luglio

Gruppo A: Nuova Zelanda – Norvegia (9:00)

Gruppo B: Australia – Repubblica d’Irlanda (12:00)

Venerdì 21 luglio

Gruppo B: Nigeria – Canada (4:30)

Gruppo A: Filippine – Svizzera (7:00)

Gruppo C: Spagna – Costa Rica (9:30)

Sabato 22 luglio

Gruppo E: USA – Vietnam (3:00)

Gruppo C: Zambia – Giappone (9:00)

Gruppo D: Inghilterra – Haiti (11:30)

Gruppo D: Danimarca – Cina (14:00)

Domenica 23 luglio

Gruppo G: Svezia – Sudafrica (7:00)

Gruppo E: Olanda – Portogallo (9:30)

Gruppo F: Francia – Giamaica (12:00)

Lunedì 24 luglio

Gruppo G: Italia-Argentina (8:00)

Gruppo H: Germania-Marocco (10:30)

Gruppo F: Brasile-Panama (13:00)

Martedì 25 luglio

Gruppo H: Colombia – Corea del Sud (4:00)

Gruppo A: Nuova Zelanda – Filippine (7:30)

Gruppo A: Svizzera – Norvegia (10:00)

Mercoledì 26 luglio

Gruppo C: Giappone – Costa Rica (7:00)

Gruppo C: Spagna – Zambia (9:30)

Gruppo B: Canada – Repubblica d’Irlanda (14:00)

Giovedì 27 luglio

Gruppo E: USA – Olanda (3:00)

Gruppo E: Portogallo – Vietnam (9:30)

Gruppo B: Australia – Nigeria (12:00)

Venerdì 28 luglio

Gruppo G: Argentina – Sudafrica (2:00)

Gruppo D: Inghilterra – Danimarca (10:30)

Gruppo D: Cina – Haiti (13:00)

Sabato 29 luglio

Gruppo G: Svezia – Italia (9:30)

Gruppo F: Francia – Brasile (12:00)

Gruppo F: Panama – Giamaica (14:30)

Domenica 30 luglio

Gruppo H: Corea del Sud – Marocco (6:30)

Gruppo H: Germania – Colombia (11:30)

Gruppo A: Norvegia – Filippine (9:00)

Gruppo A: Svizzera – Nuova Zelanda (9:00)

Lunedì 31 luglio

Gruppo C: Giappone – Spagna (9:00)

Gruppo C: Costa Rica – Zambia (9:00)

Gruppo B: Repubblica d’Irlanda – Nigeria (12:00)

Gruppo B: Canada – Australia (12:00)

Martedì 1° agosto

Gruppo E: Vietnam – Olanda (9:00)

Gruppo E: Portogallo – USA (9:00)

Gruppo D: Cina – Inghilterra (13:00)

Gruppo D: Haiti – Danimarca (13:00)

Mercoledì 2 agosto

Gruppo G: Argentina – Svezia (9:00)

Gruppo G: Sud Africa – Italia (9:00)

Gruppo F: Panama – Francia (12:00)

Gruppo F: Giamaica – Brasile (12:00)

Giovedì 3 agosto

Gruppo H: Marocco – Colombia (12:00)

Gruppo H: Corea del Sud – Germania (12:00)

OTTAVI DI FINALE (Orari italiani)

Sabato 5 agosto

(1) 07:00 Prima Gruppo A vs seconda Gruppo C all’Eden Park (Auckland/Tāmaki Makaurau)

(2) 10:00 Prima Gruppo C vs seconda Gruppo A al Wellington Regional Stadium (Wellington/Te Whanganui-a-tara)

Domenica 6 agosto

(3) 04:00 Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo G al Sydney Football Stadium (Sydney/Gadigal)

(4) 11:00 Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo E al Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne/Naarm)

Lunedì 7 agosto

(5) 12:30 Prima Gruppo B vs Seconda Gruppo D allo Stadium Australia (Sydney/Gadigal)

(6) 09:30 Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo B al Brisbane Stadium (Brisbane/Meaanjin)

Martedì 8 agosto

(7) 13:00 Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo H all’Hindmarsh Stadium (Adelaide/Tarntanya)

(8) 10:00 Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo F al Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne/Naarm)

QUARTI DI FINALE (Orari italiani)

Venerdì 11 agosto

(A) 03:00 Vincente 1 vs Vincente 3 al Wellington Regional Stadium (Wellington/Te Whanganui-a-tara)

(B) 09:30 Vincente 2 vs Vincente 4 all’Eden Park (Auckland/Tāmaki Makaurau)

Sabato 12 agosto

(C) 11:00 Vincente 5 vs Vincente 7 al Brisbane Stadium (Brisbane/Meaanjin)

(D) 12:30 Vincente 6 vs Vincente 8 allo Stadium Australia (Sydney/Gadigal)

SEMIFINALI (Orari italiani)

Martedì 15 agosto

(i) 10:00 Vincente A vs Vincente B all’Eden Park (Auckland/Tāmaki Makaurau)

Mercoledì 16 agosto

(ii) 10:00 Vincente A vs Vincente B all’Eden Park (Auckland/Tāmaki Makaurau)

FINALE 3°/4° POSTO (Orari italiani)

Sabato 19 agosto

10:00 Perdente i vs Perdente ii al Brisbane Stadium (Brisbane/Meaanjin)

FINALE 1°/2° POSTO (Orari italiani)

Domenica 20 agosto

12:00 Vincente i vs Vincente ii allo Stadium Australia (Sydney/Gadigal)

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: la Rai ha acquisito i diritti di trasmissione delle 15 partite della manifestazione iridata, comprese tutte le gare della Nazionale italiana, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale.

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: tutte le partite dell’Italia su OA Sport

