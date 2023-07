Calendario Mondiali calcio femminile 2023 oggi: orari 24 luglio, programma, tv, streaming

Altro giorno e altre partite ai Mondiali 2023 di calcio femminile che si stanno svolgendo in Australia e Nuova Zelanda. Dopo i tre incontri di ieri, si disputeranno oggi altri tre match validi per la prima giornata della fase a gironi e il divertimento non mancherà di certo.

Nella prima partita di giornata ci sarà l’attesissimo esordio dell’Italia. Le ragazze di Milena Bertolini sfideranno l’Argentina alle 8:00 all’Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda) per andare a caccia di tre punti che permetterebbero di raggiungere la Svezia (uscita vittoriosa ieri dalla sfida contro il Sudafrica per 2-1) al primo posto nel girone G.

Alle 10:30 toccherà invece alla Germania scendere sul prato del Melbourne Rectangular Stadium (Australia) per fare il proprio debutto in questa rassegna iridata. La squadra teutonica, che è una delle principali favorite per la vittoria finale, affronterà il Marocco in un match (valido per il girone H) che sulla carta sembra già deciso in favore di Alexandra Popp e le sue compagne.

Infine, alle 13:00 spazio al Brasile per la sua prima partita di questi Mondiali contro il Panama. Le ragazze di Sundhage ovviamente partiranno favoritissime al Coopers Stadium di Adelaide (Australia), ma non dovranno di certo sottovalutare le avversarie. Ricordiamo che Brasile e Panama si trovano nel gruppo F, ossia quello con Francia e Giamaica, due squadre che si sono scontrate ieri e hanno terminato la partita con il punteggio di 0-0.

L’incontro tra Italia e Argentina si potrà vedere in diretta tv su Rai 1 HD e in diretta streaming su Rai Play e FIFA+, mentre le altre due sfide si potranno guardare solamente in diretta streaming su FIFA+. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero match dell’Italia.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Lunedì 24 luglio

Ore 8.00: Italia – Argentina (gruppo G) a Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda) – Diretta tv su Rai 1 HD

Ore 10.30: Germania – Marocco (gruppo H) al Melbourne Rectangular Stadium (Australia)

Ore 13.00: Brasile – Panama (gruppo F) al Coopers Stadium di Adelaide (Australia)

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD (solo per Italia-Argentina)

Diretta streaming: Rai Play (solo per Italia-Argentina) e FIFA+

Diretta live testuale: OA Sport (solo per Italia-Argentina)

Foto: LaPresse