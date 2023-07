Calendario Mondiali calcio femminile 2023 oggi: orari 21 luglio, programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 21 luglio, seconda giornata dell’edizione 2023 dei Mondiali di calcio femminile. Una fase finale della rassegna iridata in un luogo diverso dal solito, ovvero Australia/Nuova Zelanda. Una novità importante e le squadre dovranno adattarsi anche alle particolari condizioni che troveranno su rettangolo verde. Una competizione in cui sarà presente anche l’Italia, inserita nel Gruppo G con Svezia, Sudafrica e Argentina.

Otto gironi da quattro squadre e le migliori due compagini di ciascuno raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale, che daranno il via alla fase a eliminazione diretta della competizione. L’Italia nel 2019, in Francia, seppe spingersi fino ai quarti di finale e replicare quel traguardo non sarà assolutamente facile.

Si comincia alle 04.30 italiane con la sfida tra Nigeria e Canada, valida per il Gruppo B. Sulla carta le canadesi sono favorite, avendo tra le loro fila delle giocatrici in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico. Tuttavia, la compagine africana potrebbe mettere in difficoltà le nordamericane sul piano della fisicità. Alle 07.00 italiane la Svizzera affronterà le Filippine nella partita valida per il Gruppo A e le elvetiche non dovrebbero avere troppi problemi a imporsi al cospetto di una formazione di rango decisamente inferiore. A completare il quadro, la Spagna giocherà contro Costa Rica alle 09.30 italiane, potendo contare sull’apporto di un roster decisamente qualitativo, con Alexia Putellas leader dal punto di vista tecnico e carismatico.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, la Rai ha acquisito i diritti di trasmissione di 15 partite della manifestazione iridata, comprese tutte le gare della Nazionale italiana, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale. Di conseguenza i match in questione saranno visibili anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. In generale, tutti gli incontri saranno trasmessi sempre in streaming, a pagamento, su FIFA+.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Venerdì 21 luglio (orari italiani)

04: 30 Nigeria – Canada al Melbourne Rectangular Stadium (Australia) – Diretta streaming su FIFA+.

07:00 Filippine – Svizzera al Forsyth Barr Stadium di Dunedin (Nuova Zelanda) – Diretta streaming su FIFA+.

09:30 Spagna – Costa Rica al Wellington Regional Stadium (Nuova Zelanda) – Diretta streaming su FIFA+.

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: nessuna copertura televisiva per le partite odierne.

Diretta streaming: FIFA+

Diretta Live testuale: tutte le partite dell’Italia su OA Sport.

Foto: LaPresse