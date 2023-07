Calendario Lecce Serie A: date e programma di tutte le partite, le avversarie giornata per giornata

Il Lecce è chiamato a dover resettare dopo l’addio di Marco Baroni. Roberto D’Aversa è ora alla guida dei salentini, che lotteranno con le unghie e con i denti per mantenere la categoria mantenuta soltanto nelle ultime giornate lo scorso anno.

Apertura abbastanza tosta per i giallorossi, che inizieranno con Lazio in casa e Fiorentina in trasferta, per essere poi seguite da tre partite già cruciali per la permanenza in massima serie con Salernitana, Monza e Genoa. Anche perché successivamente ci saranno Juventus e Napoli in fila. Chiusura di 2023 pericolosa per i salentini con Inter ed Atalanta, entrambe lontane da casa.

Il girone di ritorno si aprirà nuovamente con la Lazio, seguito poi da un altro impegno probante con la Juventus prima di una striscia di otto partite in cui le avversarie proibitive sono Fiorentina ed Inter, nelle altre ci sarà bisogno necessario di punti. Bisognerà arrivare al sicuro prima della trentasettesima giornata, poiché la chiusura sarà terribile con Atalanta e Napoli.

LECCE, IL CALENDARIO DEL 2023/2024

1 dom 20/ago/2023 20:45 Lecce-Lazio

2 dom 27/ago/2023 18:30 Fiorentina-Lecce

3 dom 03/set/2023 20:45 Lecce-Salernitana

4 dom 17/set/2023 Monza-Lecce

5 dom 24/set/2023 Lecce-Genoa

6 mer 27/set/2023 Juventus-Lecce

7 dom 01/ott/2023 Lecce-Napoli

8 dom 08/ott/2023 Lecce-Sassuolo

9 dom 22/ott/2023 Udinese-Lecce

10 dom 29/ott/2023 Lecce-Torino

11 dom 05/nov/2023 Roma-Lecce

12 dom 12/nov/2023 Lecce-Milan

13 dom 26/nov/2023 Verona-Lecce

14 dom 03/dic/2023 Lecce-Bologna

15 dom 10/dic/2023 Empoli-Lecce

16 dom 17/dic/2023 Lecce-Frosinone

17 dom 24/dic/2023 Inter-Lecce

18 dom 31/dic/2023 Atalanta-Lecce

19 dom 07/gen/2024 Lecce-Cagliari

20 dom 14/gen/2024 Lazio-Lecce

21 dom 21/gen/2024 Lecce-Juventus

22 dom 28/gen/2024 Genoa-Lecce

23 dom 04/feb/2024 Lecce-Fiorentina

24 dom 11/feb/2024 Bologna-Lecce

25 dom 18/feb/2024 Torino-Lecce

26 dom 25/feb/2024 Lecce-Inter

27 dom 03/mar/2024 Frosinone-Lecce

28 dom 10/mar/2024 Lecce-Verona

29 dom 17/mar/2024 Salernitana-Lecce

30 dom 31/mar/2024 Lecce-Roma

31 dom 07/apr/2024 Milan-Lecce

32 dom 14/apr/2024 Lecce-Empoli

33 dom 21/apr/2024 Sassuolo-Lecce

34 dom 28/apr/2024 Lecce-Monza

35 dom 05/mag/2024 Cagliari-Lecce

36 dom 12/mag/2024 Lecce-Udinese

37 dom 19/mag/2024 Lecce-Atalanta

38 dom 26/mag/2024 Napoli-Lecce

Foto: LaPresse