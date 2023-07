Calendario Lazio Serie A: date e programma di tutte le partite, le avversarie giornata per giornata

Da oggi si riparte: è finito il tempo per il relax in casa Lazio. L’undici di Maurizio Sarri in data odierna, martedì 11 luglio, inizierà ufficialmente il ritiro in vista della prossima stagione 2023/24. La formazione biancoceleste dovrà subito farsi trovare pronta e preparata: sia per l’esordio in Serie A contro il Lecce, sia perché quest’anno ci sarà anche la UEFA Champions League. Insomma si prospetta una stagione interessantissima e ricca di incontri.

La Lazio, in vista della prossima stagione, andrà in ritiro ad Auronzo di Cadore in Veneto. Il ritiro inizierà proprio oggi martedì 11 luglio e terminerà solamente il 28 luglio, quando la formazione di Sarri farà ritorno alla casa base. In data odierna la squadra sosterrà le visite mediche di rito a Formello al ritorno delle vacanze.

I biancocelesti, per essere subito pronti in vista dell’esordio in A con il Lecce domenica 20 agosto, sosterranno (sino ad oggi almeno), due amichevoli: una il 3 agosto a Birmingham contro l’Aston Villa. L’altra, invece, l’8 agosto contro il Barcellona nel Trofeo Gamper allo stadio Montjuïca. Poi sarà un tour de force che condurrà sino alla gara di esordio al Via del Mare contro i salentini. A tal proposito ecco di seguito il calendario 2023/24 della Lazio.

CALENDARIO LAZIO SERIE A 2023/24

1ª giornata

Domenica 20 agosto

Lecce – Lazio

2ª giornata

Domenica 27 agosto

Lazio – Genoa

3ª giornata

Domenica 3 settembre

Napoli – Lazio

4ª giornata

Domenica 17 settembre

Juventus – Lazio

5ª giornata

Domenica 24 settembre

Lazio – Monza

6ª giornata

Mercoledì 27 settembre

Lazio – Torino

7ª giornata

Domenica 1 ottobre

Milan – Lazio

8ª giornata

Domenica 8 ottobre

Lazio – Atalanta

9ª giornata

Domenica 22 ottobre

Sassuolo – Lazio

10ª giornata

Domenica 29 ottobre

Lazio – Fiorentina

11ª giornata

Domenica 5 novembre

Bologna – Lazio

12ª giornata

Domenica 12 novembre

Lazio – Roma

13ª giornata

Domenica 26 novembre

Salernitana – Lazio

14ª giornata

Domenica 3 dicembre

Lazio – Cagliari

15ª giornata

Domenica 10 dicembre

Hellas Verona – Lazio

16ª giornata

Domenica 17 dicembre

Lazio – Inter

17ª giornata

Sabato 23 dicembre

Empoli – Lazio

18ª giornata

Sabato 30 dicembre

Lazio – Frosinone

19ª giornata

Domenica 7 gennaio

Udinese – Lazio

20ª giornata

Domenica 14 gennaio

Lazio – Lecce

21ª giornata

Domenica 21 gennaio

Torino – Lazio

22ª giornata

Domenica 28 gennaio

Lazio – Napoli

23ª giornata

Domenica 4 febbraio

Atalanta – Lazio

24ª giornata

Domenica 11 febbraio

Cagliari – Lazio

25ª giornata

Domenica 18 febbraio

Lazio – Bologna

26ª giornata

Domenica 25 febbraio

Fiorentina – Lazio

27ª giornata

Domenica 3 marzo

Lazio – Milan

28ª giornata

Domenica 10 marzo

Lazio – Udinese

29ª giornata

Domenica 17 marzo

Frosinone – Lazio

30ª giornata

Sabato 30 marzo

Lazio – Juventus

31ª giornata

Domenica 7 aprile

Roma – Lazio

32ª giornata

Domenica 14 aprile

Lazio – Salernitana

33ª giornata

Domenica 21 aprile

Genoa – Lazio

34ª giornata

Domenica 28 aprile

Lazio – Hellas Verona

35ª giornata

Domenica 5 maggio

Monza – Lazio

36ª giornata

Domenica 12 maggio

Lazio – Empoli

37ª giornata

Domenica 19 maggio

Inter – Lazio

38ª giornata

Domenica 26 maggio

Lazio – Sassuolo

Foto: LaPresse