Calendario Inter Serie A: date e programma di tutte le partite, le avversarie giornata per giornata

Oggi lunedì 10 luglio, a un mese esatto da Istanbul, l’Inter del mister Simone Inzaghi si radunerà ad Appiano Gentile. I nerazzurri sono dunque pronti a programmare la prossima stagione di Serie A 2023/24 e lo faranno dalla casa base prima di spostarsi. Nella prima parte di ritiro Lautaro Martinez e compagni lavoreranno, come detto, nel proprio centro sportivo. Successivamente, dal 24 luglio, la Beneamata volerà Giappone per una tournée e rimarrà nel paese asiatico sino al primo agosto.

Insomma ci troviamo in piena estate e il ritiro sta per iniziare. La formazione milanese ripartirà dalla Finale della UEFA Champions League persa contro il Manchester City, dal 3° posto conquistato in campionato e soprattutto dai due trofei ottenuti nella scorsa stagione: stiamo parlando della Supercoppa italiana e della Coppa Italia. L’annata rimane memorabile ma bisognerà ovviamente ripartire in questa fase che ci avvicina alla massima serie.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

L’Inter esordirà in Serie A sabato 19 agosto a partire dalle ore 20.45 e, a San Siro, accoglierà il Monza di Raffaele Palladino. Un derby alla prima giornata per i nerazzurri, che tra 41 giorni saranno ufficialmente in campo. E il calendario presenta sfide subito interessanti: alla terza giornata ci sarà la Fiorentina, alla quarta invece la stracittadina con il Milan. E poi ancora Inter-Roma alla decima di campionato, Atalanta-Inter nella giornata successiva, la Juventus alla 13esima e il Napoli alla 14esima. Ma ecco di seguito il calendario completo dell’Inter per la prossima Serie A.

CALENDARIO INTER SERIE A 2023/24

1ª giornata

Sabato 19 agosto 2023

Inter-Monza, ore 20:45

2ª giornata

Lunedì 28 agosto

Cagliari-Inter, ore 20:45

3ª giornata

Domenica 3 settembre

Inter-Fiorentina, ore 18:30

4ª giornata

Sabato 16 settembre

Inter-Milan ore 18:00

5ª giornata

24 settembre

Empoli-Inter

6ª giornata

27 settembre

Inter-Sassuolo

7ª giornata

1 ottobre

Salernitana-Inter

8ª giornata

8 ottobre

Inter-Bologna

9ª giornata

22 ottobre

Torino-Inter

10ª giornata

29 ottobre

Inter-Roma

11ª giornata

5 novembre

Atalanta-Inter

12ª giornata

12 novembre

Inter-Frosinone

13ª giornata

26 novembre

Juventus-Inter

14ª giornata

3 dicembre

Napoli-Inter

15ª giornata

10 dicembre

Inter-Udinese

16ª giornata

17 dicembre

Lazio-Inter

17ª giornata

23 dicembre

Inter-Lecce

18ª giornata

30 dicembre

Genoa-Inter

19ª giornata

6 gennaio 2024

Inter-Hellas Verona

20ª giornata

14 gennaio

Monza-Inter

21ª giornata

21 gennaio

Inter-Atalanta

22ª giornata

28 gennaio

Fiorentina-Inter

23ª giornata

4 febbraio

Inter-Juventus

24ª giornata

11 febbraio

Roma-Inter

25ª giornata

18 febbraio

Inter-Salernitana

26ª giornata

25 febbraio

Lecce-Inter

27ª giornata

3 marzo

Inter-Genoa

28ª giornata

10 marzo

Bologna-Inter

29ª giornata

17 marzo

Inter-Napoli

30ª giornata

31 marzo

Inter-Empoli

31ª giornata

7 aprile

Udinese-Inter

32ª giornata

14 aprile

Inter-Cagliari

33ª giornata

21 aprile

Milan-Inter

34ª giornata

28 aprile

Inter-Torino

35ª giornata

5 maggio

Sassuolo-Inter

36ª giornata

12 maggio

Frosinone-Inter

37ª giornata

19 maggio

Inter-Lazio

38ª giornata

26 maggio

Hellas Verona-Inter

Foto: LaPresse