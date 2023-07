Calendario Frosinone Serie A: date e programma di tutte le partite, le avversarie giornata per giornata

Il Frosinone si sta preparando: il tempo per il relax è praticamente finito da quasi una settimana e si è tornati a lavoro. La compagine guidata da mister Eusebio Di Francesco, squadra neopromossa, giocherà il prossimo campionato, quello 2023/24, in Serie A. Dopo la splendida stagione conclusa da diverse settimane, con il primo posto in Serie B, i ciociari proveranno a disputare una buona massima serie: bisognerà vedere l’impatto della squadra del Lazio al ritorno nel primo campionato professionistico italiano.

E il battesimo, per il Frosinone, sarà di fuoco: durante la prima giornata i ciociari infatti, prevista per sabato 19 agosto a partire dalle ore 18.30, giocheranno si in casa, ma con il Napoli Campione d’Italia in carica. Un avvio shock per la formazione neopromossa che dovrà dare il tutto per tutto. In ogni caso la rosa di mister Di Francesco è a lavoro da diversi giorni: prima di partire, i calciatori ciociari si sono riuniti (dal 4 luglio) al Policlinico ‘Agostino Gemelli’ di Roma. Qui hanno svolto visite mediche pre stagionali. La stagione invece, è iniziata venerdì 7 luglio 2023.

I gialloblù partiranno si trovano attualmente a Fiuggi. Il ritiro pre-campionato del Frosinone proseguirà sino al 24 luglio, periodo nel quale i calciatori di Di Francesco si alleneranno presso il Centro Sportivo ‘Capo i Prati’. Invece da qualche giorno, è uscito il calendario completo della prossima stagione che il Frosinone andrà a disputare in Serie A. Ma ecco di seguito tutte le giornate che terranno impegnati i calciatori ciociari.

CALENDARIO FROSINONE SERIE A 2023/2024

1ª giornata

19/08/23

Ore 18.30 Frosinone-Napoli

2ª giornata

26/08/23

18.30 Frosinone-Atalanta

3ª giornata

02/09/23

18.30 Udinese-Frosinone

4ª giornata

17/09/23

Frosinone-Sassuolo

5ª giornata

23/09/23

Salernitana-Frosinone

6ª giornata

26/09/23

Frosinone-Fiorentina

7ª giornata

30/09/23

Roma-Frosinone

8ª giornata

07/10/23

Frosinone-Verona

9ª giornata

22/10/23

Bologna-Frosinone

10ª giornata

29/10/23

Cagliari-Frosinone

11ª giornata

05/11/23

Frosinone-Empoli

12ª giornata

12/11/23

Inter-Frosinone

13ª giornata

26/11/23

Frosinone-Genoa

14ª giornata

03/12/23

Milan-Frosinone

15ª giornata

10/12/23

Frosinone-Torino

16ª giornata

17/12/23

Lecce-Frosinone

17ª giornata

23/12/23

Frosinone-Juventus

18ª giornata

30/12/23

Lazio-Frosinone

19ª giornata

07/01/24

Frosinone-Monza

Girone di ritorno

20ª giornata

14/01/24

Atalanta-Frosinone

21ª giornata

21/01/24

Frosinone-Cagliari

22ª giornata

28/01/24

Verona-Frosinone

23ª giornata

04/02/24

Frosinone-Milan

24ª giornata

11/02/24

Fiorentina-Frosinone

25ª giornata

18/02/24

Frosinone-Roma

26ª giornata

25/02/24

Juventus-Frosinone

27ª giornata

03/03/24

Frosinone-Lecce

28ª giornata

10/03/24

Sassuolo-Frosinone

29ª giornata

17/03/24

Frosinone-Lazio

30ª giornata

30/03/24

Genoa-Frosinone

31ª giornata

07/04/24

Frosinone-Bologna

32ª giornata

14/04/24

Napoli-Frosinone

33ª giornata

21/04/24

Torino-Frosinone

34ª giornata

28/04/24

Frosinone-Salernitana

35ª giornata

05/05/24

Empoli-Frosinone

36ª giornata

12/05/24

Frosinone-Inter

37ª giornata

19/05/24

Monza-Frosinone

38ª giornata

26/05/24

Frosinone-Udinese

Foto: LaPresse