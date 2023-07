Calendario Empoli Serie A: date e programma di tutte le partite, le avversarie giornata per giornata

L’Empoli vuole riscrivere il libro dei propri record. La squadra di Paolo Zanetti è al lavoro per preparare la terza stagione consecutiva in Serie A, uno scoglio mai superato nelle scorse avventure in massima serie. Sarà ancora una volta un cammino dettato da talento e bel gioco.

Se il debutto toscano sarà alla portata nelle prime due giornate, con Verona fra le mura amiche e la trasferta di Monza, arriva immediatamente un ciclo parecchio probante con Juventus in casa, Roma all’Olimpico e Inter nuovamente fra le mura amiche tra terza e quinta giornata. Segue un periodo ‘possibile’ fino alla decima giornata, con il match con l’Atalanta del 29 ottobre, seguito due giornate dopo dal Napoli al Diego Armando Maradona; il 2023 si chiude a Cagliari, mentre il girone d’andata vede il Milan al Castellani.

Apertura di ritorno invece nuovamente con il Verona e la Juventus di nuovo alla terza giornata. Bisognerà fare tanti punti nella fase centrale di campionato: si va due volte a Milano tra ventottesima e trentesima giornata, prima dai rossoneri e poi dai nerazzurri, mentre la chiusura promette scintille con Atalanta, Lazio e Roma tutte nelle ultime cinque giornate.

EMPOLI, IL CALENDARIO DI SERIE A 2023/2024

1^ giornata – Empoli-Hellas Verona (20 agosto)

2^ giornata – Monza-Empoli (27 agosto)

3^ giornata – Empoli-Juventus (3 settembre)

4^ giornata – Roma-Empoli (17 settembre)

5^ giornata – Empoli-Inter (24 settembre)

6^ giornata – Empoli-Salernitana (27 settembre)

7^ giornata – Bologna-Empoli (1 ottobre)

8^ giornata – Empoli-Udinese (8 ottobre)

9^ giornata – Fiorentina-Empoli (22 ottobre)

10^ giornata – Empoli-Atalanta (29 ottobre)

11^ giornata – Frosinone-Empoli (5 novembre)

12^ giornata – Napoli-Empoli (12 novembre)

13^ giornata – Empoli-Sassuolo (26 novembre)

14^ giornata – Genoa-Empoli (3 dicembre)

15^ giornata – Empoli-Lecce (10 dicembre)

16^ giornata – Torino-Empoli (17 dicembre)

17^ giornata – Empoli-Lazio (23 dicembre)

18^ giornata – Cagliari-Empoli (30 dicembre)

19^ giornata – Empoli-Milan (7 gennaio)

20^ giornata – Hellas Verona-Empoli (14 gennaio)

21^ giornata – Empoli-Monza (21 gennaio)

22^ giornata – Juventus-Empoli (28 gennaio)

23^ giornata – Empoli-Genoa (4 febbraio)

24^ giornata – Salernitana-Empoli (11 febbraio)

25^ giornata – Empoli-Fiorentina (18 febbraio)

26^ giornata – Sassuolo-Empoli (25 febbraio)

27^ giornata – Empoli-Cagliari (3 marzo)

28^ giornata – Milan-Empoli (10 marzo)

29^ giornata – Empoli-Bologna (17 marzo)

30^ giornata – Inter-Empoli (30 marzo)

31^ giornata – Empoli-Torino (7 aprile)

32^ giornata – Lecce-Empoli (14 aprile)

33^ giornata – Empoli-Napoli (21 aprile)

34^ giornata – Atalanta-Empoli (28 aprile)

35^ giornata – Empoli-Frosinone (5 maggio)

36^ giornata – Lazio-Empoli (12 maggio)

37^ giornata – Udinese-Empoli (19 maggio)

38^ giornata – Empoli Roma (26 maggio)

Foto: LaPresse