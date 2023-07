Calendario Atalanta Serie A: date e programma di tutte le partite, le avversarie giornata per giornata

Qualche giorno fa è stato sorteggiato il calendario della Serie A e, ovviamente, tra le squadre coinvolte figura l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea quest’oggi, martedì 11 luglio, inizierà il proprio ritiro per preparare al meglio la prossima stagione 2023/24, a partire dall’esordio con il Sassuolo fuori cassa, domenica 20 agosto. Diversi gli scontri interessanti nel calendario: a partire dalla 7ma giornata contro la Juventus, passando per l’ottava contro la Lazio e ancora l’11esima con l’Inter, la 13esima col Napoli e la 15 esima con il Milan.

Per quanto riguarda in vece il ritiro dell’Atalanta, come già anticipato, inizierà oggi. Inizialmente la squadra si sottoporrà a vari test fisici in programma al Centro Bortolotti di Zingonia. Successivamente il ritiro della Dea si svolgerà in Valle Seriana e durerà otto giorni, nel periodo compreso tra venerdì 14 e sabato 22 luglio. Gasperini e i suoi, inoltre, giocheranno tre amichevoli prima di tornare a Bergamo.

Il 16 luglio ci sarà Atalanta-Rappresentativa Città di Clusone alle ore 17.00. Giovedì 20 luglio poi se la vedrà con la Rappresentativa Val Seriana e infine, il 22 luglio, test con il Lugano. Passiamo poi a sabato 29 luglio, quando i nerazzurri affronteranno in amichevole il Bournemouth. Il 5 agosto invece, ci sarà di fronte l’Union Berlin, club tedesco che milita in Bundesliga e che si è qualificato alla prossima UEFA Champions League. Ma ecco di seguito il calendario completo dell’Atalanta per la prossima Serie A.

CALENDARIO ATALANTA SERIE A 2023/24

1° giornata

Domenica 20 agosto

Ore 18.30 – Sassuolo-Atalanta

2° giornata

Sabato 26 agosto

Ore 18.30 – Frosinone-Atalanta

3° giornata

Sabato 2 settembre

Ore 20.45 – Atalanta-Monza

4° giornata

Domenica 17 settembre

Fiorentina-Atalanta

5° giornata

Domenica 24 settembre

Atalanta-Cagliari

6° giornata

Mercoledì 27 settembre

Verona-Atalanta

7° giornata

Domenica 1 ottobre

Atalanta-Juventus

8° giornata

Domenica 8 ottobre

Lazio-Atalanta

9° giornata

Domenica 22 ottobre

Atalanta-Genoa

10° giornata

Domenica 29 ottobre

Empoli-Atalanta

11° giornata

Domenica 5 novembre

Atalanta-Inter

12° giornata

Domenica 12 novembre

Udinese-Atalanta

13° giornata

Domenica 26 novembre

Atalanta-Napoli

14° giornata

Domenica 3 dicembre

Torino-Atalanta

15° giornata

Domenica 10 dicembre

Atalanta-Milan

16° giornata

Domenica 17 dicembre

Atalanta-Salernitana

17° giornata

Sabato 23 dicembre

Bologna-Atalanta

18° giornata

Sabato 30 dicembre

Atalanta-Lecce

19° giornata

Domenica 7 gennaio

Roma-Atalanta

20° giornata

Domenica 14 gennaio

Atalanta-Frosinone

21° giornata

Domenica 21 gennaio

Inter-Atalanta

22° giornata

Domenica 28 gennaio

Atalanta-Udinese

23° giornata

Domenica 4 febbraio

Atalanta-Lazio

24° giornata

Domenica 11 febbraio

Genoa-Atalanta

25° giornata

Domenica 18 febbraio

Atalanta-Sassuolo

26° giornata

Domenica 25 febbraio

Milan-Atalanta

27° giornata

Domenica 3 marzo

Atalanta-Bologna

28° giornata

Domenica 10 marzo

Juventus-Atalanta

29° giornata

Domenica 17 marzo

Atalanta-Fiorentina

30° giornata

Sabato 30 marzo

Napoli-Atalanta

31° giornata

Domenica 7 aprile

Cagliari-Atalanta

32° giornata

Domenica 14 aprile

Atalanta-Verona

33° giornata

Domenica 21 aprile

Monza-Atalanta

34° giornata

Domenica 28 aprile

Atalanta-Empoli

35° giornata

Domenica 5 maggio

Salernitana-Atalanta

36° giornata

Domenica 12 maggio

Atalanta-Roma

37° giornata

Domenica 19 maggio

Lecce-Atalanta

38° giornata

Domenica 26 maggio

Atalanta-Torino

Foto: LaPresse