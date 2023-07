Calendario amichevoli Torino: programma, date, avversarie, quando si gioca

Il Torino di Ivan Juric ha oramai terminato l’ultima stagione, quella 2022/23, lo scorso 3 giugno nell’ultima di campionato contro l’Inter persa per 0-1. Adesso però siamo agli sgoccioli per quanto riguarda invece la ripresa delle attività della compagine piemontese: tra appena 4 giorni inizierà ufficialmente il ritiro del Toro. Sarà necessario iniziare a costruire una formazione vincente e battagliera, proprio come quella dello scorso anno, che è arrivata al 10° posto in campionato.

La pausa del Torino dopo lo scorso campionato, terminerà al Filadelfia e solamente il 10 luglio: si partirà con il raduno e si svolgeranno i primi test atletici. In seguito, il 17 luglio, ci sarà la partenza per Pinzolo; una volta lì, i giocatori granata effettueranno il ritiro, per programmare la prossima stagione. Il 22 luglio e dunque successivamente, ci sarà prima di tutto la presentazione della squadra davanti ai propri tifosi con conseguente festa.

Poi lo stesso giorno i granata affronteranno la Feralpisalò (da qualche mese promossa in Serie B per la prima volta nella propria recente storia).Il 28 e il 29 luglio (quest’ultima cifra rappresenta la data di chiusura del ritiro di Pinzolo), ci sarà un secondo test amichevole con un’altra compagine della Serie B, il Modena. Il 2 agosto a Lens, il Torino si scontrerà con la squadra dell’omonima città. Il 6 agosto, infine, ci sarà l’amichevole contro il Reims, formazione francese della massima serie. In ogni caso ecco di seguito il calendario delle amichevoli estive del Torino.

CALENDARIO AMICHEVOLI ESTIVE TORINO

Sabato 22 luglio

Torino-Feralpisalò

Venerdì 28 luglio

Torino-Modena

Mercoledì 2 agosto

Ore 19.00 Lens-Torino – Stadio Bollaert-Delelis di Lens

Domenica 6 agosto

Reims-Torino

Foto: LaPresse