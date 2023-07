Calendario amichevoli Salernitana: programma, date, avversarie, quando si gioca

La Salernitana sta aggiornando i suoi record in massima serie. Con la salvezza comoda della scorsa stagione, i granata si preparano per la terza annata consecutiva in Serie A, mai accaduto nella loro storia. Il presidente Iervolino ha alla fine accordato fiducia a Paulo Sousa, dopo la sua buona esperienza dall’arrivo in panchina ed il breve accostamento al Napoli.

A Salerno ora si spera che la squadra possa piano piano scalare le gerarchie, sospinta anche dai gol di Boulaye Dia, riscattato dopo la fantastica annata disputata. La Salernitana inizierà il proprio ritiro a Rivosondoli dal 10 al 27 luglio, per poi spostarsi a Fiuggi dal 28 luglio al 6 agosto.

Già programmate le prime due amichevoli della squadra di Paulo Sousa. La prima sarà con il Delfino Pescara il 19 luglio, la seconda è prevista cinque giorni dopo contro il Picerno. La Salernitana affronterà poi altre amichevoli; non sono ancora note le avversarie, ma sono state programmate per il 29 luglio, il 2 ed il 5 agosto.

SALERNITANA, IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI

19 luglio – Salernitana-Delfino Curi Pescara

24 luglio – Salernitana-Picerno

29 luglio – amichevole

2 agosto – amichevole

5 agosto – amichevole

Foto: LaPresse