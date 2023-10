A che ora Salernitana-Sampdoria oggi in tv, Coppa Italia: canale, programma, streaming, arbitro, formazioni

Parte quest’oggi il programma di gara valevole per i sedicesimi della Coppa Italia 2023-2024, ultimo turno preliminare della competizione prima dell’entrata in gioco delle big della Serie A negli ottavi di finale. Il primo match di questa fase del torneo vedrà impegnate Salernitana e Sampdoria, le quali saranno di scena a partire dalle 18.00 di quest’oggi.

La Salernitana di Filippo Inzaghi viene dalla sconfitta di misura incassata in casa del Genoa. Complice la vittoria del Cagliari, i granata occupano l’ultima posizione della classifica dopo 10 giornate in campionato con soli 4 punti all’attivo. Per aumentare la fiducia in seno alla squadra campana, il match odierno offre una chance importante per riscattarsi contro una squadra che, almeno sulla carta, appare più debole rispetto alla Salernitana.

La Sampdoria di Andrea Pirlo, dopo un avvio di stagione disastroso, è nei bassifondi della classifica di Serie B. Sebbene la squadra sia giovane, le prestazioni dei blucerchiati in quest’inizio di stagioni hanno lasciato molti dubbi tra i tifosi, i quali ora temono anche per la permanenza nella serie cadetta, anche se il potenziale della squadra di Pirlo è ben più alto delle posizioni che in cui al momento naviga.

Il match tra Salernitana e Sampdoria, il cui via è programmato per le 18.00 di oggi allo Stadio Arechi di Salerno, sarà visibile in tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

CALENDARIO SALERNITANA-SAMPDORIA OGGI

Martedì 31 ottobre

Ore 18.00 Salernitana-Sampdoria – Diretta tv su Italia 1, Diretta streaming su Mediaset Infinity

PROGRAMMA SALERNITANA-SAMPDORIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Italia 1.

Diretta streaming: Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-SAMPDORIA

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Cabral; Dia. All: F. Inzaghi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Verre; Borini, Esposito. All. Pirlo.

