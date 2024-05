Calcio, l’Atalanta passa in rimonta in casa della Salernitana e raggiunge la Roma al quinto posto

L’Atalanta passa all’Arechi e, in vista dello scontro diretto del prossimo turno, raggiunge la Roma in quinta posizione. In poche parole l’ultimo posto disponibile per accedere alla prossima Champions League si giocherà in una sorta di finale domenica quando i giallorossi di mister Daniele De Rossi andranno a fare visita ai bergamaschi.

Questa sera, nel primo dei due match del Monday night della 35a giornata della Serie A 2023-2024, i nerazzurri hanno vinto 2-1 in rimonta in casa della Salernitana, rilanciandosi in classifica. A questo punto, come detto, Atalanta e Roma sono a braccetto a quota 60 punti, mentre i granata rimangono fanalino di coda con 15 punti e una retrocessione già ampiamente ufficializzata.

La Salernitana è scesa in campo con il 3-4-2-1 con Fiorillo in porta, Pasalidis, Fazio e Pirola in difesa, quindi Sambia, Basic, Coulibaly e Bradaric in mezzo al campo, quindi Vignato e Tchaouna a sostegno di Ikwuemesi. L’Atalanta ha risposto con il 3-4-2-1 con Carnesecchi tra i pali, Scalvini, Hien e de Roon in difesa, quindi Hateboer, Ederson, Pasalic e Zappacosta a centrocampo, mentre Miranchuk e Lookman giocavano ai lati di Scamacca.

I nerazzurri provano subito a fare la partita, ma sono i padroni di casa a sbloccare il match. Da un palla persa a centrocampo dell’ex Ederson, i campani ripartono rapidamente. Vignato tocca per Tchaouna sul filo del fuorigioco e libera il francese davanti a Carnesecchi. L’attaccante si accentra dal lato destro e scarica in porta un bel diagonale che si insacca sul secondo palo.

La formazione di mister Gian Piero Gasperini impiega diversi minuti per tornare pericolosa, ma il pareggio arriva solamente al 57°. Dopo una azione insistita, il neo-entrato Koopmeiners pennella nel cuore dell’area. Sul pallone arriva Pasalic che, di testa, appoggia all’accorrente Scamacca che, da due passi, insacca il gol dell’1-1.

Passano solo 6 minuti e lo stesso Koopmeiners porta avanti gli orobici. Da una azione di contropiede, la Salernitana prova ad uscire dalla propria area in contropiede. Sul pallone però si inserisce l’olandese che scarica un gran sinistro dai 20 metri. Una conclusione sulla quale Fiorillo non può nulla. La partita, sostanzialmente, si conclude qui.