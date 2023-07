Calendario amichevoli Lecce: programma, date, avversarie, quando si gioca

In casa Lecce è tempo di pensare al futuro e al campionato che verrà. Definito il calendario della prossima Serie A, quella 2023/24, i salentini dovranno prepararsi alla gara di esordio con la Lazio, in programma per il 20 agosto. I giallorossi vorranno certamente puntare al grande obiettivo: la salvezza. Nell’annata da poche settimane terminata, i pugliesi, sono riusciti ad acciuffarla solamente nelle giornate finali della competizione. Ma ora bisognerà programmare la stagione 23/24.

Il Lecce, attraverso un comunicato, ha reso note le date del ritiro della compagine guidata dal nuovo mister Roberto D’Aversa. Si inizierà tra appena quattro giorni, lunedì 10 luglio, con le visite mediche. Anche il giorno successivo, martedì 11 luglio, si proseguirà con le visite presso il Centro Biolab di Cutrofiano (Le). In seguito, sia staff tecnico che giocatori, si ritroveranno in sede il 12 luglio; e da questo momento verranno effettuati test da campo. Successivamente, il 14 e 15 luglio, ci saranno sempre allenamenti e sempre nella stessa sede.

Domenica 16 luglio poi, la squadra volerà a Folgaria, dove si terrà il ritiro precampionato. Nel pomeriggio dello stesso giorno è programmato il primo allenamento nel Centro Sportivo “Mauro Marzari” di Folgaria. Tutte le attività che si terranno in Trentino Alto Adige termineranno solamente domenica 30 luglio. Per quanto riguarda infine gli impegni estivi del Lecce e dunque le amichevoli che la squadra andrà a svolgere, non ci sono ancora squadre o date definite.

CALENDARIO AMICHEVOLI ESTIVE LECCE

Ancora da definire

Foto: LaPresse