Calendario amichevoli Lazio: programma, date, avversarie, quando si gioca

Le settimane di relax per gli uomini di Maurizio Sarri stanno per giungere al termine. La Lazio tra qualche giorno, con esattezza a partire dal 9 luglio (fra quattro giorni quindi), inizierà a prepararsi per la prossima ardua stagione e giocherà anche le prime amichevoli estive. Dopo il secondo posto dello scorso anno dietro il Napoli Campione d’Italia e la conseguente conquista della Champions League, i biancocelesti vorranno alzare l’asticella.

Ciro Immobile e compagni, dopo il periodo di pausa che sta quindi per terminare, si ritroveranno a Formello a partire da domenica 9 luglio. Ai giocatori impegnati nelle varie nazionali durante i primi giorni di giugno, saranno concessi ulteriori giorni di ferie per recuperare. Poi verranno effettuate le visite in Paideia e test all’Isokinetic. Successivamente, l’11 luglio, ci sarà la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. I biancocelesti rimarranno sotto le Tre Cime di Lavaredo fino al 28.

A partire da questo momento, l’undici capitolino, disputerà quattro amichevoli: il 16 luglio contro l’Auronzo o un’altra selezione locale e il 20 col Primorje. Poi il 23 ci sarà di fronte la Triestina e il 27 gli sloveni del Nogometni Klub Bravo. Dopo tre giorni di riposo a Roma, la Lazio volerà in Inghilterra dove il 3 agosto si giocherà contro l’Aston Villa. Da ufficializzare ci anche la partecipazione al Trofeo Gamper e la sfida al Barcellona (l’8 agosto). Adesso non resta che attendere per capire se ci saranno variazioni o aggiunzioni all’interno del calendario. Nel frattempo ecco di seguito quello delle amichevoli che disputerà la Lazio.

CALENDARIO AMICHEVOLI LAZIO

Domenica 16 luglio

Lazio-Auronzo o selezione locale

Giovedì 20 luglio

Lazio-Primorje

Domenica 23 luglio

Lazio-Triestina

Giovedì 27 luglio

Lazio-Nogometni Klub Bravo

Giovedì 3 agosto

Lazio-Aston Villa

Martedì 8 agosto

Lazio-Barcellona – Trofeo Gamper (ancora da ufficializzare)

Foto: LaPresse