Calendario amichevoli Empoli: programma, date, avversarie, quando si gioca

L’Empoli prepara il terreno per la terza stagione consecutiva in massima serie, record raggiunto per la terza volta nella propria storia. Nei casi precedenti, nel 2008 e nel 2017, la terza annata in A si concluse con un’amara retrocessione, ora la squadra di Paolo Zanetti vuole rompere questo tabù grazie al suo gioco piacevole e divertente.

Sarà una annata in cui i toscani metteranno di nuovo in vetrina i propri gioielli, come successo con Guglielmo Vicario passato al Tottenham per venti milioni, cifra che rappresenta un record di incasso per la società. Lo si farà cercando di valorizzare nuovi talenti ed elevare quelli già presenti, primo fra tutti quel Tommaso Baldanzi che ha incantato al Mondiale Under 20.

L’Empoli partirà con la propria stagione il prossimo 13 luglio a Rio Pusteria-Valles, per rimanere fino al 22 luglio. I toscani non hanno ancora diramato la propria lista delle amichevoli estive.

EMPOLI, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE

L’Empoli non ha ancora reso noto il piano delle amichevoli estive

Foto: LaPresse