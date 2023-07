Calciomercato Serie A: come stanno cambiando le squadre? Le nuove probabili formazioni

La sessione estiva del calciomercato non ha tregua. Dal 1° luglio oramai assistiamo, giornalmente, a trattative di qualsiasi tipo con centinaia di giocatori e club coinvolti. E anche in Italia, ovviamente, le formazioni che prenderanno parte alla prossima Serie A, oltre a essere in ritiro per preparare la stagione, si stanno muovendo sul mercato per rafforzare piuttosto che per modellare le proprie rose, per renderle più competitive e pronte per la massima serie 2023/24.

Sono tanti i club estremamente attivi che dunque vedranno nello scacchiere iniziale diverse novità. Un esempio è certamente l’Atalanta, che si è assicurata Bakker e Kolasinac, due giocatori interessantissimi che andranno ad aiutare Gasperini nel suo 3-4-2-1. Non va dimenticato nemmeno il Bologna; importante l’arrivo in difesa di Beukema. La neopromossa Cagliari non è rimasta a guardare: sin qui, Ranieri, avrà a disposizione Sulemana e anche Jankto, profilo espertissimo quest’ultimo per la Serie A.

Non va dimenticato l’Empoli e il colpo Maldini: Zanetti potrà contare sul figlio d’arte in avanti. La Fiorentina invece sembra vicinissima a rafforzarsi con Parisi: se dovesse arrivare (e siamo agli ultimi dettagli), sarebbe un grande acquisto. Il Frosinone ha portato in gialloblù Harroui, il bel prospetto Brescianini e Cuni. Il Genoa si è assicurato Martin mentre l’Inter, una delle società più attive, oltre alle cessioni di Brozovic, Dzeko e quella di Onana che sembra quasi definitiva, vedrà giocare in nerazzurro Thuram e Frattesi, due innesti importanti. Alla Juventus Weah potrebbe fare bene, la Lazio è una delle società più statiche sin qui, se non si conta la cessione eccellente di Milinkovic-Savic.

Nel Milan vedremo Loftus-Cheek ed è vicinissimo Pulisic. Gagliardini vorrà riscattarsi con il Monza e alla prima di campionato avrà di fronte proprio l’Inter. Il Napoli ha perso Kim ma si sta già muovendo per sostituirlo, la Roma ha portato a casa Ndicka e Aouar con Scamacca all’orizzonte. A Salerno tutto tace, mentre Boloca e Bellanova sono approdati rispettivamente a Sassuolo e Torino. Zemura giocherà a Udine così come Lucca. Ma ecco di seguito l’elenco completo delle probabili formazioni della Serie A 2023/24.

CALCIOMERCATO SERIE A 2023/2024: LE FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1)

Musso; Toloi, Djimsiti/Scalvini, KOLASINAC/Scalvini; Hateboer, Koopmeiners, De Roon, BAKKER/KOLASINAC; Lookman, Boga; Hojlund. ALL: Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1)

Skorupski; Posch, Lucumi, BEUKEMA, Lykogiannis; Schouten, Dominguez/Moro; Orsolini, Ferguson, Barrow; Arnautovic. ALL: Thiago Motta

CAGLIARI (4-3-1-2)

Radunovic; Zappa/Di Pardo, Goldaniga, Altare, Azzi; JANKTO/SULEMANA, Makoumbou, Nandez; Mancosu; Luvumbo, Lapadula. ALL. Ranieri

EMPOLI (4-2-3-1)

Perisan; Ebuehi/Stojanovic, Ismajli, Luperto, Walukiewicz; Marin, Bandinelli/Grassi; La Mantia, Baldanzi/Fazzini, MALDINI; Piccoli/Caputo. ALL: Zanetti

FIORENTINA (4-2-3-1)

Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, PARISI/Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikone, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral/Jovic. ALL: Italiano

FROSINONE (4-3-3)

Vettorel; Oyono, Szyminski, Kalaj, MARCHIZZA; HARROUI, BRESCIANINI/Boloca, Mazzitelli; Baez, CUNI, Caso. ALL: Di Francesco

GENOA (3-5-2)

Martinez; Bani, Vogliacco/Vasquez, Dragusin; Sabelli, Jagiello, Frendrup, Strootman, MARTIN; Gudmundsson, Coda/Ekuban. ALL: Gilardino

INTER (3-5-2)

Onana (?); Darmian/Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, FRATTESI, Dimarco; THURAM, Lautaro Martinez. ALL: Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2)

Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; WEAH, Rabiot, Locatelli, Pogba, Chiesa; Milik, Vlahovic. ALL: Allegri

LAZIO (4-3-3)

Provedel; Hysaj/Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. ALL: Sarri

LECCE (4-3-3)

Bleve; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Hjulmand/Blin, Maleh; Strefezza, Banda, Di Francesco. ALL: D’AVERSA.

MILAN (4-2-3-1)

Maignan; Calabria, Thiaw/Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; LOFTUS-CHEEK, Krunic; De Ketelaere, Messias/PULISIC, Leao; Giroud. ALL: Pioli

MONZA (3-4-2-1)

Di Gregorio; Izzo, Marì, Cittadini/Caldirola; Ciurria, Pessina, GAGLIARDINI, Carlos Augusto; Mota, Caprari/Colpani; Petagna. ALL: Palladino

NAPOLI (4-3-3)

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard/Juan Jesus, Mario Rui/Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski/Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. ALL: GARCIA

ROMA (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, NDICKA/Ibanez; El Shaarawy, AOUAR/Matic, Cristante, Spinazzola/Zalewski; Pellegrini, Dybala; Belotti. ALL: Mourinho

SALERNITANA (3-4-2-1)

Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Vilhena, Bradaric, Coulibaly, Mazzocchi; Candreva, Kastanos/Bonazzoli; Dia. ALL: Paulo Sousa

SASSUOLO (4-3-3)

Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari/Ruan, Rogerio; BOLOCA/Thorstvedt, Maxime Lopez, Bajrami; Berardi, Pinamonti, Laurientè. ALL: Dionisi

TORINO (3-4-2-1)

Milinkovic Savic V; Rodriguez, Schuurs, Buongiorno; BELLANOVA/Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Seck, Karamoh; Sanabria. ALL: Juric

UDINESE (3-5-1-1)

Silvestri; Perez, Bijol, Masina/Ebosse; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara/ZEMURA; Deulofeu/Success; Beto/LUCCA. ALL: Sottil

VERONA (4-3-3)

Montipò; Faraoni, Magnani, Cabal, Hien; Duda, Tameze, Lazovic; Ngonge, Djuric/Henry, MBOULA. ALL. BARONI

Foto: LaPresse