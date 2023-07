Calciomercato portieri: quali sono i colpi più interessanti? Onana il movimento da brividi

Diciassette giorni esatti: ma quante trattative e quante voci. Stiamo ovviamente parlando della sessione estiva del calciomercato. Dallo scorso 1° luglio, data d’inizio ufficiale della finestra attuale, abbiamo assistito a centinaia di contrattazioni, alcune andate a termine altre invece bruscamente interrotte (chiedere a Lukaku per credere). E tra i tanti interessanti movimenti, si possono prendere in esame anche quelli dei portieri. Sono stati infatti differenti i trasferimenti inaspettati o eccellenti. Partiamo subito dall’approdo, nelle scorse ore, di Onana al Manchester United.

Il calciatore oramai ex Inter, dopo una sola stagione, ha salutato la Serie A. Onana si accaserà ai Red Devils per una cifra pari a 55 milioni di euro più bonus compresi pagati dalla società inglese. Il contratto sarà di cinque anni e dopo le visite mediche potrà vestire la maglia del club di Manchester. E sempre in chiave mercato e in ottica portieri, all’Inter come possibili sostituti piacciono sia Sommer che Trubin. Sembra abbastanza vicino l’approdo dello svizzero: l’affare si potrebbe chiudere a 6 milioni di euro.

Passiamo a un’altra perdita per il calcio italiano: Vicario. L’ex Empoli, da qualche settimana, è definitivamente approdato al Tottenham. Una nuova avventura subito stuzzicante per il calciatore che dopo la scorsa ottima annata con gli azzurri toscani, ha deciso di cambiare spiaggia. 19 milioni di euro per l’Empoli e contratto sino al 2028 per lui. Insomma un buon investimento per gli Spurs, una grande entrata (il quarto portiere italiano più pagato di sempre), per le casse della società empolese. Guardando poi i vari trasferimenti che potrebbero ingolosire, spicca quello di Cragno al Sassuolo.

L’ex Cagliari con ogni probabilità insidierà e fortemente, il posto da titolare a Consigli: da capire cosa deciderà Dionisi. Scuffet è ritornato in Italia per vestire i colori del Cagliari e magari per rilanciarsi. Turati rimarrà in prestito al Frosinone per un altro anno e avrà l’opportunità di giocare da titolare in A. Insomma sin qui i vari spostamenti sono stati più che interessanti e siamo solamente all’inizio del calciomercato.

Foto: LaPresse