Calciomercato oggi (9 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. L’asse Dybala-Chelsea mette paura, Lukaku vuole solo l’Inter

La sessione estiva di calciomercato procede a gonfie vele. Tantissime le voci di mercato, ma tante anche le trattative in fasi avanzate piuttosto che in chiusura. Dallo scorso 1° luglio e sino alla fine di agosto assisteremo alla lunghissima e interminabile finestra di mercato che ci condurrà all’inizio della Serie A. E anche in data odierna, domenica 9 luglio, a otto giorni esatti dalla partenza ufficiale, non sono mancati gli incontri tra i vari club.

Partiamo subito da una delle due società capitoline, la Lazio. Il club di Lotito avrebbe infatti compiuto delle mosse importanti per quanto riguarda l’affare Milos Kerkez. Sarri avrebbe dunque individuato il giocatore adatto a coprire la fascia sinistra. Il classe 2003 è fortemente corteggiato dai biancocelesti che faranno di tutto per portarlo in Italia. La Lazio avrebbe già l’accordo con Kerkez sul contratto e dunque a mancare sarebbe solo l’intesa tra i due club: ci saranno nuovi contatti in settimana.

“È stato bello incontrare Dybala perchè si parla di un suo arrivo al Chelsea. Gli ho chiesto se è vero ma non mi ha detto nulla. Mi piacerebbe averlo al Chelsea? Certo, è un fuoriclasse e sicuramente ci aiuterà tantissimo se dovesse arrivare”. Parole che di sicuro non fanno piacere ai tifosi della Roma, quelle appena riportate. Sono state pronunciate da Thiago Silva in merito a un possibile approdo di Dybala tra le file del Chelsea. Anche a mister Pochettino l’argentino ex Juventus e Palermo non dispiacerebbe ma Mourinho e la dirigenza faranno di tutto per farlo resta nella Capitale.

Aggiornamento poi, che riguarda da vicino l’Inter e la Juventus. Dall’Inghilterra, in particolare da The Telegraph, è arrivata una notizia in merito all’affare Inter-Chelsea per l’acquisto di Lukaku. Secondo il giornale i nerazzurri presenteranno una nuova offerta al club inglese in settimana; mentre lo stesso belga avrebbe chiuso a un possibile trasferimento alla Juventus. Big Rom insomma, vuole solamente l’Inter e potrebbe anche ridursi l’ingaggio. Sull’altra sponda del Naviglio, in casa Milan, si guarda al mercato in uscita. Messias piace al Bologna e i rossoneri chiedono almeno 10 milioni di euro. Da capire se Orsolini lascerà o meno i rossoblù.

Il Napoli invece, avrebbe individuato il sostituto di Kim in Ko Itakura, giapponese classe 1996 del Borussia Monchengladbach. Gli azzurri dovrebbero sborsare una cifra che si aggira attorno ai 16 milioni di euro, quindi non un ostacolo insormontabile. Samuel Umtiti invece potrebbe restare in Italia. Dopo aver vestito la maglia del Lecce potrebbe approdare al Monza. Anche Verde, nonostante la retrocessione del suo Spezia, potrebbe rimanere in massima serie: forte su di lui, l’interesse della Salernitana, ma ci sono anche Empoli e Verona sulle sue tracce.

Foto: LaPresse