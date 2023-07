Calciomercato oggi (6 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Onana vicino al Manchester United, Pulisic a un passo dal Milan

Anche oggi, giovedì 6 luglio, la sessione estiva del calciomercato non si è ovviamente fermata. Iniziato il 1° luglio, il mercato, ha già visto coinvolte tantissime squadre e giocatori, in voci e anche trattative. E non a caso potremmo dare un’occhiata a quella che è stata la giornata odierna in termini di affari. Partiamo subito con le due milanesi: dall’Inter per la precisione. La Beneamata è senza dubbio una delle società più attive da diversi giorni a questa parte. Non solo mercato in entrata: dopo gli arrivi di Thuram e Frattesi e le cessioni di Brozovic e Dzeko, anche Onana sembrerebbe vicinissimo all’addio.

CALCIOMERCATO OGGI

LE DUE MILANESI ATTIVE. CAPITAN DI LORENZO PRONTO AL RINNOVO CON IL NAPOLI

L’estremo difensore ex Ajax è da tempo nel mirino del Manchester United. Il corteggiamento è stato lungo e l’Inter ha anche rifiutato i primi movimenti in avanti dei Red Devils, ma adesso la chiusura dell’affare sembra a un passo. Il club inglese ha aumentato l’offerta a 50 milioni bonus compresi (circa 45 milioni + 5 di bonus). L’Inter ne chiede 60 ma potrebbe comunque accettare. Si pensa in ogni caso al sostituto: Anatolij Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk. Passiamo adesso all’altra squadra di Milano.

Il Milan è a un passo da Christian Pulisic. I rossoneri ieri hanno presentato una nuova offerta al Chelsea: 22 milioni di euro. I Blues sarebbero soddisfatti del rilancio del club lombardo e adesso le due dirigenze starebbero limando gli ultimi dettagli. Importante è stata e sarà anche la volontà del giocatore, che vuole il Milan. Nel frattempo, sempre i Diavoli, hanno ufficializzato Romero, nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista argentino ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027. In casa Napoli capitan Di Lorenzo è vicinissimo al rinnovo di contratto con i partenopei: si dovrebbe trattare di un accordo di 4 o 5 anni.

ALLA LAZIO PIACE UN EX INTER, PAURA PER DYBALA IN CASA ROMA. ZAKARIA VIA DA TORINO?

Tra le file della Lazio invece si potrebbe vedere D’Ambrosio. Il calciatore, rimasto svincolato dopo l’esperienza con l’Inter, potrebbe approdare a zero alla corte di Sarri per la prossima stagione: si tratterebbe di un acquisto importante anche in chiave Champions League. In casa Roma invece, occhi puntati su Dybala: l’argentino vorrebbe rimanere con i giallorossi ma il Chelsea sarebbe allo stesso tempo ingolosito specialmente dalla clausola di 12 milioni che pende sulla testa dell’ex Palermo e Juventus. La dirigenza della squadra capitolina cercherà sicuramente di ritoccare il contratto con Dybala stesso. A Mourinho poi, piacciono Renato Sanches, Sabitzer e McTominay.

Guardiamo adesso la Juventus: Zakaria potrebbe partire. Piace al West Ham che ha offerto 18 milioni; la Vecchia Signora ne chiede 25 ma l’accordo si potrebbe trovare. In entrata invece si prosegue sulla pista Milinkovic-Savic. Il Cagliari infine, vorrebbe prendere Jankto. Secondo Sky Sport ci sarebbe l’ok del giocatore e ora si tratterà con il Getafe. Ai sardi piace anche Tommaso Augello della Sampdoria.

Foto: LaPresse