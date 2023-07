Calciomercato oggi (4 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Sciolto il nodo gordiano Frattesi: andrà all’Inter

La sessione estiva del calciomercato è ufficialmente iniziata a partire da sabato 1° luglio e sta procedendo spedita. Già prima del rumore dello sparo che ha decretato la partenza, si sono sparse tantissime voci piuttosto che trattative in fase di chiusura. Ma da tre giorni oramai, stiamo assistendo a ufficialità, che comprendono acquisti e cessioni eccellenti. E nella giornata di oggi, anzi nelle ultimissime ore, è arrivata una notizia importantissima per quanto riguarda l’ingarbugliato affare Frattesi.

Il giocatore nella passata stagione è definitivamente esploso con la maglia del Sassuolo e da settimane è al centro del mercato. Dalla Juventus alla Roma, passando per le due compagini milanesi. Alla fine, seppur manchino ancora gli ultimissimi dettagli, la squadra ad averla spuntata è l’Inter guidata da mister mister Simone Inzaghi. L’agente del calciatore Giuseppe Riso, si trova attualmente nella sede del club nerazzurro per limare alcune cifre e l’operazione è praticamente chiusa anche grazie al benestare del giocatore.

Per quanto riguarda i dettagli: si tratta di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri (8 milioni). Mancano solamente le visite mediche e la firma. Occhio perché l’Inter sarebbe anche interessata, dopo Frattesi, a Merih Demiral. Bisseck firmerà coi nerazzurri per 5 anni (fino al 2028) e arriverà la prossima settimana in Italia. In casa Monza è poi arrivato il primo acquisto ufficiale a titolo temporaneo: si tratta di Giorgio Cittadini. Il classe ’02 giocherà nella compagine brianzola sino al 30 giugno del 2024 dopo l’ultima stagione in B al Modena.

Sul fronte Juventus invece, oggi si è parlato dell’arrivo di Cristiano Giuntoli che quindi diventerà il nuovo responsabile dell’area sportiva. Attenzione perché con il suo approdo, i bianconeri ancora in cerca di un esterno destro dopo Weah, potrebbero virare su Emil Holm dello Spezia. Il Napoli non ha ancora trovato il sostituto di Kim invece: Le Normand è una pista sempre più lontana mentre ingolosisce Max Kilman, difensore classe ’97 del Wolverhampton. La base di partenza per quanto riguarda l’offerta dovrebbe essere di 40 milioni di euro.

Il Cagliari, ritornato in Serie A, dopo Sulemana e Di Pardo, potrebbe portare in Sardegna anche Okereke della Cremonese: l’ipotesi Gabbiadini potrebbe quindi sfumare. Il Milan sembrerebbe sempre più vicino a Reijnders, mediano olandese dell’Az Alkmaar, specialmente dopo il sorpasso dell’Inter per quanto riguarda la trattativa Frattesi. Chukwueze piace e anche tanto, per Pulisic servirà alzare l’offerta (una cifra vicina ai 25 milioni), ma la volontà del giocatore è quella di voler vestire la maglia rossonera (ha rifiutato un’offerta del Lione). In avanti Morata resta la prima scelta. Romero invece arriverà tra domani e giovedì per sostenere le visite mediche.

La Lazio poi lavora per Kerkez dell’AZ: il calciatore gradirebbe la destinazione, mentre per Marcos Leonardo del Santos serviranno più di 12 milioni. La Roma infine, dopo l’approdo di Frattesi all’Inter, starebbe seriamente pensando a Kamada: le trattative con il Milan sono in stand-by e il club giallorosso potrebbe prepotentemente inserirsi.

Foto: LaPresse