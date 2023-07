Calciomercato oggi (29 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Samardzic stuzzica l’Inter, Scamacca vicino alla Roma

Il calciomercato non si è fermato nemmeno nella giornata di oggi. Partiamo subito da una trattativa in uscita, in casa Atalanta, che sembra essere entrata nel vivo e soprattutto quasi al termine. Rasmus Hojlund è sempre più vicino al Manchester United. Nell’amichevole di oggi contro il Bournemouth, Gasperini, lo ha escluso ed è partito dalla panchina. Negli scorsi giorni i Red Devils hanno presentato un’offerta superiore ai 60 milioni e adesso l’affare sembra quasi terminato. Sempre oggi è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di El Bilal Touré, ecco di seguito il comunicato ufficiale: “Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Union Deportivo Almería il diritto alle prestazioni sportive del calciatore El Bilal Touré”.

Passiamo adesso alla Roma. Renato Sanches è in cima alla lista dei desideri e la società giallorossa farà di tutto per portarlo nella Capitale. Il PSG però, non sembra disposto ad aprire al prestito: Mourinho lo conosce bene e lo considera perfetto per il suo scacchiere. Bisognerà in ogni caso attendere novità dal fronte francese. Pressione anche per Scamacca, anche se l’accordo sembra vicinissimo: secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Roma ha praticamente chiuso la trattativa con il West Ham. Si potrebbe trattare di un prestito oneroso di 4/5 milioni di euro, con obbligo di riscatto vincolato dalle presenze stagionali e dalla qualificazione alla prossima Champions League: dunque la cifra ammonterebbe a 22 milioni di euro. Nelle prossime giornate si attendono news.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Adesso è il turno dell’Inter. La dirigenza nerazzurra è piombata fortemente su Samardzic dell’Udinese: è iniziato infatti anche il dialogo con i friulani per portare a Milano il calciatore. L’ultima chiamata tra le due parti è avvenuta giovedì scorso e ora la Beneamata è in pole: occhio perché potrebbe presto arrivare una fumata bianca totalmente a sorpresa. I bianconeri potrebbero accettare una contropartita.

Casa Milan: è tempo di mercato in uscita. I rossoneri, nel corso della prossima stagione, potrebbero non avere più a disposizione De Ketelaere. Il PSV vorrebbe portarlo in Olanda: la dirigenza rossonera vorrebbe 28/30 milioni di euro mentre la squadra olandese opterebbe per un prestito magari con diritto di riscatto a cifre nettamente inferiori. Ci sono già stati i primi contatti con l’entourage del calciatore secondo ed.nl.

Infine fronte Juventus. Non solo mercato in uscita ma, anche in entrata, sta per piazzare un colpo la società bianconera. Sarebbe vicinissimo l’approdo di Facundo Gonzalez, difensore centrale del Valencia classe 2003. L’uruguaiano andrebbe a rafforzare la rosa di Massimiliano Allegri e vanno limati solamente gli ultimissimi dettagli. Le cifre dell’accordo? 3/4 milioni secondo quanto riportato da calciomercato.com oltre a una percentuale sulla futura rivendita ma a favore del Valencia e dovrebbe arrivare a Torino con la formula del prestito.