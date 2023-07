Calciomercato oggi (27 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Chukwueze al Milan, Osimhen piace in Arabia

Il calciomercato estivo non si è fermato nemmeno oggi, giovedì 27 luglio e sono state tante le interessantissime trattative. Partiamo subito da un estratto di un comunicato e da un’ufficialità: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuel Chimerenka Chukwueze dal Villarreal CF. L’attaccante nigeriano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028”. I rossoneri hanno dunque definitivamente acquistato l’esterno nigeriano: per lui un contratto di 5 anni (fino 30 giugno 2028). Le cifre dell’affare? Il Milan ha sborsato all’incirca 20 milioni più bonus (circa 8 come si legge su La Gazzetta dello Sport).

Proseguiamo spediti con le novità odierne e ritorniamo, ancora una volta in questa lunga estate, in Arabia Saudita, perché ci sarebbero novità in merito a Osimhen. Dalla Francia arrivano news che scottano: secondo L’Equipe l’attaccante nigeriano, sarebbe in cima alla lista dei desideri dell’Al Hilal. Bisognerà adesso capire in che modo la società saudita si farà avanti e soprattutto quale cifra offrirà. Una cosa è certa però: a essere determinante, inoltre, sarà la volontà del giocatore.

Rimanendo in casa Napoli, sembrerebbe vicino l’accordo per portare in Campania il sostituto di Kim: si tratta di Kevin Danso. Gli azzurri hanno già presentato un’offerta di 22 milioni lontana dai 30 richiesti dal Lens, ma la dirigenza partenopea è fiduciosa e tornerà all’assalto: c’è anche il benestare del calciatore. Passiamo sul fronte Inter: Yann Sommer è vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra. Le cifre dell’affare? 4/5 milioni di euro più bonus al Bayern Monaco: l’affare si dovrebbe chiudere in settimana.

In costante fermento troviamo anche l’Atalanta: definitivamente chiuso l’acquisto di El Bilal Touré e a mancare è solamente l’ufficialità. Domani l’arrivo in Italia e le visite mediche di rito. Affare da 28 milioni più 3 di bonus e il 15% sulla futura rivendita. Blindato anche Koopmeiners fino al 2027. In uscita proseguono i corteggiamenti per Hojlund. Il Paris Saint-Germain si è inserito, oltre al Manchester United, e ha offerto 50 milioni di parte fissa. L’Atalanta però, ne chiede 70 di milioni: i Red Devils, con i 50 più 10 di bonus, sono attualmente in vantaggio. Chiudiamo poi con la Fiorentina interessata a Sutalo: nelle prossime ore ci sarà un incontro con la Dinamo Zagabria, squadra proprietaria del suo cartellino.

Foto: LaPresse