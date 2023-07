Calciomercato oggi (24 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Sommer vuole solo l’Inter, Zielinski rinnova con il Napoli

Il Milan attende l’ufficialità per Samuel Chukwueze. Ormai tutto fatto per l’ala destra, si limano gli ultimi dettagli burocratici per il trasferimento a titolo definitivo e le visite mediche che si terranno a Milanello. Intanto farà il percorso inverso Matteo Gabbia, che andrà in Spagna in prestito. Intanto continua la trattativa con il Fulham per cedere Ballo-Touré, mentre Ante Rebic ha rifiutato un contratto da 10 milioni annui dall’Arabia Saudita.

Yann Sommer forza la mano per andare all’Inter. Il portiere svizzero ha saltato gli ultimi allenamenti e si sta impuntando per poter lasciare il Bayern Monaco, che non ha ancora trovato chi sostituirà Manuel Neuer ancora in recupero da un infortunio. Il suo obiettivo è far abbassare le pretese dei bavaresi fino ai 3-4 milioni che vogliono spendere i nerazzurri.

Il Napoli ha quasi rinnovato Piotr Zielinski. E a renderlo noto è… Claudio Lotito. Il presidente della Lazio si è lasciato scappare che il polacco ha accettato un rinnovo contrattuale con gli azzurri a cifre più basse di quanto offrivano i capitolini. In casa azzurra sembra saltata la trattativa Faraoni, con Rudi Garcia che pare intenzionato a puntare su Zanoli come vice Di Lorenzo.

Intanto la Lazio ora sembra aver messo nel mirino Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca. Vent’anni, una stagione da 5 reti e 10 assist per lui, ma con il contratto in scadenza nel 2024. Per questo i biancocelesti potrebbero sferrare l’attacco decisivo su una base di 12 milioni di euro. Lotito va all’attacco anche di Daichi Kamada, svincolato, ma potrà acquisire soltanto uno dei due.

Atalanta che potrebbe salutare Jeremie Boga. L’ala ivoriana è ricercata con insistenza dal Nizza, che ha offerto per ora 14 milioni di euro. I bergamaschi vorrebbero 18 milioni, ma la distanza è colmabile. In Francia Boga ritroverebbe come allenatore Francesco Farioli, che lo ha avuto a disposizione ai tempi del Sassuolo.

Cagliari che rimpolpa il proprio attacco con Eldor Shomurodov. L’uzbeko proviene da due anni poco performanti con la Roma e lo Spezia, segnando un solo gol nell’ultima stagione; ora gli isolani scommettono su di lui, con un prestito oneroso ad un milione di euro con diritto di riscatto fissato a nove e lo stipendio diviso equamente tra le due squadre.

Saltato lo scambio tra Salernitana e Verona tra Martin Hongla e Federico Bonazzoli, gli scaligeri stanno però lavorando per avere comunque l’attaccante scuola Inter a disposizione. Si potrebbe imbastire una nuova operazione, stavolta con Ondrej Duda come protagonista, ma il tecnico Baroni vorrebbe attenderlo (è di ritorno da un infortunio) per valutarlo in maniera più attenta.

Mateo Retegui è finalmente un calciatore del Genoa. La punta della nazionale italiana è sbarcata oggi nel Bel Paese per firmare un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2028; la cifra sborsata dai grifoni è di 12 milioni di euro più bonus.

Foto: LaPresse