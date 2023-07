Calciomercato oggi (23 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Retegui è pronto a sbarcare in Italia

Ci troviamo al 23 luglio, nel pieno dell’estate, e prosegue questa finestra di calciomercato. Il gong iniziale è avvenuto lo scorso 1° luglio e abbiamo assistito a tantissimi colpi e a trattative interessanti. Anche nella domenica odierna non si è fermato il mercato. Tante le squadre estremamente attive, comprese quelle di Serie A. Le formazioni di massima serie hanno intenzione di rafforzare e anche di smussare le proprie rose e lo faranno sino alla fine di questa sessione.

Partiamo subito da una notizia importantissima per il Genoa e tutti i supporters rossoblù: molto presto Mateo Retegui indosserà la maglia con il grifone cucito sul petto. Un acquisto interessante: si avrà infatti la possibilità di vedere giocare l’italo-argentino in Italia. Non più solo attraverso le convocazioni in Nazionale grazie a Roberto Mancini ma anche in azione con una squadra di club. “Sono molto felice per quello che mi sta succedendo, giocare in Europa era un sogno che avevo da piccolo e si sta realizzando. Come mai l’Italia e il Genoa? Abbiamo preso la decisione in famiglia e pensiamo sia la migliore”. Queste le sue prima parole: domani l’arrivo in Italia, poi visite mediche e firma.

In casa Inter Robin Gosens sembrerebbe in uscita. Il Wolfsburg continua a spingere per lui e la trattativa con i nerazzurri è in corso, Si attendono news nelle prossime giornate di mercato. Passiamo sul fronte Lazio: Lotito vorrebbe portare in biancoceleste Zielinski. Il patron ha affermato di aver presentato un’offerta da 20 milioni di euro rifiutata però, da De Laurentiis: adesso scenderà la cifra presentata dalla Lazio. Lotito inoltre si è detto entusiasta per l’arrivo di Castellanos.

Ora passiamo all’altra squadra della Capitale: la Roma di José Mourinho. I giallorossi continuano a premere per Renato Sanches. Non c’è stata ancora una decisione precisa da parte del PSG per quanto riguarda il futuro del ragazzo, ma potrebbe arrivare in Italia in prestito. L’Atalanta invece, rischia di perdere Hojlund. L’attaccante piace e non poco al Manchester United e i Red Devils torneranno all’attacco. Sempre in casa Dea, infine, Zapata stuzzica il Monza e resta una pista caldissima.

