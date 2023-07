Calciomercato oggi (2 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Frattesi conteso dalle grandi, il Napoli cerca il difensore

Siamo verso la conclusione della seconda giornata ufficiale di calciomercato. In Italia non si è mosso tantissimo, ma è stata una giornata perlopiù interlocutoria, con un paio di affari minori e tanto chiacchiericcio.

Napoli sempre alla ricerca del sostituto di Kim Min-jae, oramai nuovo giocatore del Bayern Monaco. Sembrano perdere quota le soluzioni Giorgio Scalvini e Perr Schurrs per le valutazioni alte di Atalanta e Torino, è entrato in lizza anche Robin Le Normand della Real Sociedad. La volontà di De Laurentiis è di concedere il nuovo centrale a Rudi Garcia prima dell’inizio del ritiro di Dimaro.

Rimane ancora un punto interrogativo la situazione riguardante Davide Frattesi, per lui la valutazione è di 35 milioni. Al momento la Roma ha la liquidità giusta e vanta anche una percentuale del 30% sulla vendita del giocatore, cresciuto in giallorosso. In pratica, si trasformerebbe in un vero e proprio sconto. Il Milan si è interessato al giocatore, l’Inter attende ancora i soldi di Brozovic (che ormai è destinato a lasciare l’Italia) e anche la Juve ci pensa.

Il Milan però ha altre priorità per il centrocampo, al momento Reijnders e Musah. Due calciatori differenti, uno più creativo e l’altro più di rottura, per riempire i vuoti lasciati dall’addio di Sandro Tonali e dal ko di Ismael Bennacer. Per le fasce si pensa sempre a Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, ultimo nome in lista.

Il Bologna ha deciso di riscattare Nikola Moro, lo scorso anno in prestito dalla Dinamo Mosca. Dopo aver collezionato 27 presenze nella stagione 2022/2023, i felsinei hanno optato per l’acquisto in via definitiva, facendogli firmare un contratto fino al 2027. Il classe 1998 potrà rappresentare dunque una opzione importante per Thiago Motta. Rossoblù a caccia anche di Josh Doig del Verona, ma su di lui anche il Torino che vuole rifarsi le fasce dopo l’arrivo di Bellanova.

Il Genoa ufficializzerà nelle prossime ore i primi due acquisti per la Serie A. Il ruolo di terzino sinistro sarà ricoperto da Aaron Martin, che lascia il Mainz dopo 124 presenze e sei reti (cinque nell’ultimo anno) in quattro anni e mezzo. Il portiere di riserva sarà invece Nicola Leali: i due arrivano entrambi da svincolati. I grifoni starebbero puntando anche Joel Pohjanpalo, quest’anno molto positivo a Venezia (19 reti).

Il Cagliari si muove per dei colpi in entrata: interessa molto Matteo Prati, messosi in luce negli ultimi Mondiali Under 20. Anche Genoa e Sampdoria sul talento della Spal. Un piccolo sogno per la difesa è Federico Baschirotto, ma il Lecce chiede tra gli otto e i dieci milioni di euro.

Foto: LaPresse