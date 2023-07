Calciomercato oggi (19 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Lukaku vuole solo la Juventus, Cuadrado ufficialmente all’Inter

Il mercato estivo, dunque l’attuale sessione, prosegue spedito. Anche nella giornata di oggi, mercoledì 19 luglio, non sono assolutamente mancate le trattative o le tante voci che circolano e circoleranno in questo lungo periodo. Da oramai diciotto giorni stiamo assistendo a un’accesissima finestra di calciomercato fatta di colpi di scena e trattative inaspettate, oltre a cessioni e colpi in entrata che hanno rafforzato o indebolito le rose. Vediamo da vicino i movimenti della società di Serie A in data odierna.

Partiamo dall’affare Lukaku-Juventus. La frattura è da giorni oramai insanabile con l’Inter e Big Rom sembrerebbe vicino ad abbandonare Londra sponda Chelsea, per poi approdare alla Juventus. L’attaccante vuole solo i bianconeri e bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di vedere il belga alla Vecchia Signora. L’Inter nel frattempo ha ceduto Colidio al River incassando 5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Cuadrado da pochi istanti è un nuovo giocatore nerazzuro. In casa Napoli invece è sfumata l’idea Lucas Tousart. Il calciatore classe ’96 ha firmato con l’Union Berlino.

La Lazio potrebbe avere un nuovo regista nel corso della prossima stagione. Leandro Paredes che piace molto al club di Lotito, è sempre più vicino al Galatasaray. Dunque nelle prossime ore ci potrebbe essere uno scatto nei confronti di Lucas Torreira. La Lazio avrebbe anche presentato un’offerta: 12 milioni più 3 di bonus per il regista uruguaiano di proprietà proprio del Galatasaray. I turchi ne vorrebbero 15 senza bonus.

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028″. Questo un estratto del comunicato pubblicato dal club rossonero: Reijnders sarà un calciatore del Milan quindi. Per rimanere sempre in casa dei Diavoli, Pioli non ha convocato Origi, Rebic e Ballo-Touré per la tournée negli Stati Uniti: segnali importanti in chiave mercato.

Iniziato invece il braccio di ferro tra l’Atalanta e il Manchester United per Rasmus Hojlund. Il calciatore, che tanto bene ha fatto lo scorso anno, è fortemente corteggiato dal club inglese che vorrebbe portarlo in Premier League. La Dea è pronta ad accettare solamente una cifra non indifferente. Il giocatore vorrebbe compiere il grande salto ma la società bergamasca chiede 70 milioni senza contropartite. Il Genoa infine, potrebbe piombare definitivamente su Retegui: l’ad dei liguri Andreas Blazquez ha parlato di trattativa non facile: “[…] ma ci siamo”.

