Calciomercato oggi (17 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Reijnders sbarca a Milano, sirene saudite sempre più forti per Immobile

C’è sempre l’Arabia Saudita ad agitare le squadre di Serie A ed in particolare la Lazio alle prese con la questione Ciro Immobile per il quale dal Medio Oriente fanno sul serio.

Nel frattempo si attende solo l’ufficialità perché l’argentino Valentin Castellanos diventi un nuovo attaccante biancoceleste: potrebbe essere lui il vice Immobile o il suo erede.

La Lazio è sempre alla ricerca di un regista e stanno salendo le quotazioni di Leandro Paredes del Paris Saint-Germain, mentre Piotr Zielinski è sempre la prima scelta, con il Napoli che tratta Giovani Lo Celso del Tottenham.

In casa Juventus, le difficoltà per vendere Dusan Vlahovic rallentano l’assalto a Romelu Lulaku che ha ricevuto un’offerta proprio dalla Saudi Pro League.

Sempre dall’Arabia Saudita si insiste per Paul Pogba, con Lazar Samardzic che potrebbe essere il sostituto del francese.

Nel frattempo Arthur si avvicina alla Fiorentina e i bianconeri hanno ceduto in prestito con diritto di riscatto e controriscatto Filippo Ranocchia all’Empoli.

Sempre in casa toscana è ai dettagli lo scambio tra Filippo Bandinelli ed Emmanuel Gyasi, con il primo verso La Spezia e il secondo che sarebbe a disposizione di Paolo Zanetti.

Il Milan continua a cercare una punta: sul taccuino rossonero Mehdi Taremi (Porto), Samuel Chukwueze e Arnaut Danjuma (entrambi del Villareal), mentre Alvaro Morata sembra diretto verso la Roma.

Si attende anche l’arrivo di Tijjani Reijnders (AZ Alkmaar) dall’Olanda, dove potrebbe approdare Charles De Ketelaere che si potrebbe accasare al PSV Eindhoven.

In casa Inter, mentre si sfoglia la margherita per il post Lukaku, è stata perfezionata la cessione di André Onana al Manchester United, con i Red Devils che sono tornati a insistere per avere Rasmus Hojlund dall’Atalanta.

Il Genoa è invece pronto a dare l’assalto a Mario Retegui, centravanti del Tigre e della Nazionale italiana.

La Roma insiste per Marcel Sabitzer del Bayern Monaco e intanto rinnova con Stephan El Shaarawy fino al 2025.

Sull’asse tra Verona e Salerno si registrano movimenti: il centrocampista Martin Hongla viaggia verso la Campania, con Federico Bonazzoli pronto a fare il percorso inverso.

In Serie B, il Palermo ufficializza l’arrivo del portiere della Nazionale italiana Under 20 Sebastiano Desplanches che è stato acquistato dal Vicenza.

La Cremonese, invece, ha ingaggiato a parametro zero Franco Vazquez e ceduto a titolo definitivo Luca Strizzolo al Modena, dove era stato in prestito negli ultimi sei mesi.

Foto: LaPresse