Calciomercato oggi (15 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Clamoroso Lukaku è rottura con l’Inter

Trasferiamoci in casa Juventus. Ingolosisce oramai da diverso tempo, l’ex Milan Franck Kessié. L’ivoriano è un obiettivo concreto per i bianconeri che insisteranno e proveranno a piombare su di lui. Da capire se il centrocampista vorrà lasciare Barcellona: l’altra meta gradita sarebbe la Premier League e dunque la Juventus dovrà compiere salti mortali per convincerlo. Ardua ma non impossibile la trattativa. Anche in questo caso si attendono nuovi sviluppi.

Leandro Paredes potrebbe tornare immediatamente in Serie A. Dopo l’esperienza certamente non indimenticabile alla Juventus, potrebbe arrivare a Roma sponda Lazio. Ci sarebbero stati contatti tra Lotito e Paredes per avere il suo ok: poi si dovrà trattare con il PSG. Sarri gradirebbe e non poco questa opzione. Chiudiamo con Tijjani Reijnders che sarà un giocatore del Milan. Accordo ormai chiuso con l’AZ Alkmaar: 22 milioni di euro più bonus per il cartellino del giocatore. Si attende solamente l’ufficialità.