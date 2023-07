Calciomercato Lazio: acquisti, cessioni e trattative. Servono magie per restare in alto

La Lazio è al lavoro per poter consegnare a Maurizio Sarri una squadra competitiva almeno per un piazzamento in Champions League. Dopo l’addio di Igli Tare, architetto del calciomercato per tanti anni, si vuole rinforzare una squadra arrivata un po’ a sorpresa al secondo posto in classifica per permetterle di essere competitiva su tutti i fronti.

In attacco l’obiettivo è il vice Immobile, da tempo inquadrato in Marcos Leonardo del Santos. Il calciatore ha incantato tutti al Mondiale Under20 e i biancocelesti sono disposti ad offrire una cifra attorno ai 12 milioni, troppo basso per il club brasiliano che ne chiede invece 15 per chiudere la trattativa. Il sogno per l’ala destra resta sempre Domenico Berardi, ma scala gerarchie la candidatura di Lucas Vazquez, molto poliedrico (può fare anche il terzino).

La saga dell’estate potrebbe essere quella di Sergej Milinkovic-Savic, che ha un contratto in scadenza nel 2024. Il serbo non sembra aver voglia di rinnovare il proprio accordo e la Juventus osserva interessata con la consapevolezza di poter chiudere un vero e proprio colpo. Ma Lotito potrebbe fare anche orecchie da mercante e decidere di perderlo a zero senza la giusta offerta. In entrata i biancocelesti pensano a Lucas Torreira nel ruolo di regista, ma tra i nomi in lizza c’è anche Leandro Paredes, reduce da una stagione poco positiva.

Anche per la retroguardia si cerca un uomo dalla panchina. Se in attacco si punta al vice-Immobile, in porta tocca al vice-Provedel, con Luis Maximiano ormai bocciato da Sarri (come Marcos Antonio) e che potrebbe partire. Il profilo giusto come secondo potrebbe essere Emil Audero, che sarebbe felice di giocarsi le sue carte nuovamente in A dopo la retrocessione con la Sampdoria.

