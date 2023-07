Calciomercato, gli italiani tornano oggetto del desiderio. Le trattative con azzurri coinvolti

La sessione estiva di calciomercato è iniziata sabato 1° luglio: sono dunque passati nove giorni dall’inizio ufficiale della parentesi che di fatto formerà in maniera definitiva le squadre che andranno a partecipare ai campionati del 2023/24. E, volendoci concentrare maggiormente sul mercato che vede come protagoniste le formazioni di Serie A, si può notare un dato oggettivo: i calciatori italiani sono tornati a essere oggetto del desiderio.

Molti atleti nati nella Penisola infatti, ingolosiscono e non poco specialmente all’estero. Ma quali sono gli italiani che sono stati coinvolti in trattative o che hanno attorno tante voci di mercato? Partiamo da una cessione eccellente del Milan, avvenuta in maniera ufficiosa qualche settimana fa ma resa ufficiale lo scorso 3 luglio: stiamo parlando del passaggio di Sandro Tonali al Newcastle. Il club inglese ha sborsato una cifra che si aggira attorno agli 80 milioni di euro, bonus inclusi. L’ex Brescia, a sorpresa, è volato dunque in Premier League e percepirà 8 milioni di euro di ingaggio più 2 di bonus.

Passiamo poi a un altro talento nostrano, approdato anche lui nella massima serie inglese. Il suo nome? Guglielmo Vicario. Il portiere, che nella stagione da poco conclusa ha difeso la porta dell’Empoli, si è contraddistinto con grandissime prestazioni, tanto da attirare gli occhi su di sé di mezza Europa. Alla fine, a spuntarla, è stato il Tottenham. L’estremo difensore per 20 milioni di euro più bonus è andato a rafforzare l’organico degli Spurs. Operazione che ha giovato anche al Cagliari (ex squadra di Vicario), poiché aveva una percentuale del 20% sulla plusvalenza che avrebbe fatto l’Empoli.

Poi ancora, va citato l’affare Destiny Udogie. L’esterno oramai ex Udinese, in realtà, ha conosciuto il proprio futuro la scorsa estate, quando la trattativa si è definitivamente conclusa. Il classe ’02, reduce dai deludenti Europei Under 21, raggiungerà proprio Vicario al Tottenham: 25 milioni di euro suddivisi in 18 di parte fissa, più due di bonus semplici da raggiungere e altri cinque. Insomma il giocatore nativo di Verona è rimasto nel 2022/23 in forza ai friulani per farsi le ossa ma ora inizierà la nuova avventura. Non va poi dimenticato Mattia Zanotti, terzino classe 2003, che si è trasferito dallo scorso 3 luglio al San Gallo, club di prima divisione svizzera e in prestito dall’Inter.

Poi, oltre agli accordi raggiunti, vanno citate anche le voci o le trattative che magari si svilupperanno nel corso del mercato estivo: in particolare, sempre in Premier League, piace fortemente Federico Chiesa. Il giocatore della Juventus stuzzica da tempo Liverpool e ancora una volta il Newcastle: da capire se i club affonderanno il colpo ma la Vecchia Signora chiede 50 milioni di euro. Infine, un attaccante che potrebbe fare un percorso inverso è Gianluca Scamacca: dopo la deludente annata al West Ham, potrebbe ritornare a Roma. Da capire, anche in questo caso, la disponibilità dei giallorossi: la voglia di riportarlo nella Capitale c’è.

Foto: LaPresse