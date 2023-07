Calcio, Real Madrid-Milan: un pirotecnico 3-2 in rimonta per i Blancos. Non bastano ai rossoneri le reti di Tomori e Romero

A partire dalle 4.00 di oggi, il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Milan di Stefano Pioli, si sono affrontati nel match amichevole valido per il Soccer Champions Tour. All’interno del Rose Bowl di Pasadena negli Stati Uniti, le due compagini hanno regalato un grandissimo spettacolo. I rossoneri sono riusciti a chiudere il primo tempo sullo 0-2 grazie alle reti di Tomori prima e la splendida conclusione di Romero poi. Ma nella ripresa i Blancos sono saliti in cattedra e hanno ribaltato l’incontro portandolo sul 3-2. Ma ecco di seguito il racconto della gara.

CALCIO, REAL MADRID-MILAN: IL RACCONTO DEL MATCH

IL PRIMO TEMPO

Pronti via, la partita sin dai primi istanti è estremamente spumeggiante. Al 4′ minuto Valverde prova subito una conclusione che impensierisce, e non poco, Sportiello e tutti i tifosi del Milan: il pallone esce di pochissimo al lato alla sinistra dell’estremo difensore rossonero. Il tempo scorre e al 17esimo prova a farsi vedere la squadra di Pioli in avanti: recupero della sfera di Colombo al limite dell’area, tiro secco e potente di poco alto sopra la traversa.

Cresce sempre più l’intensità del match e anche del Milan che, al 26esimo, trova il gol del vantaggio. Calcio d’angolo battuto da Pulisic, sfera servita al centro dell’area e stacco di Tomori che di testa non sbaglia: 0-1 Milan. Passano due minuti e Messias sulle ali dell’entusiasmo per poco non trafigge nuovamente Lunin. Il Real non cista e alza il baricentro ma è il Milan che segna il gol dello 0-2. Incredibile tiro di Luka Romero che, di sinistro e dal limite dell’area, piazza il pallone all’angolino: gran gol.

IL SECONDO TEMPO

Si parte con la ripresa e al 55esimo la squadra di Ancelotti prova a impensierire quella di Pioli. Grande inserimento di Rodrygo non tenuto dalla difesa rossonera, conclusione a tu per tu con Sportiello ben neutralizzata, però, dal portiere. Da adesso in poi i Blancos attaccano e il Milan riesce a costruire veramente poco. Minuto 57′: Sportiello non trattiene il pallone a seguito di una debole conclusione di Valverde e la palla entra in porta. 1-2 e sfida riaperta.

Passano due minuti e il Real la pareggia: pasticcio della difesa rossonera, Valverde ne approfitta e sigla il 2-2. Milan in totale confusione. Al 69′ occasione per Vinicius ma ancora una volta Sportiello risulta attentissimo. Tra il 75esimo e il 77esimo, Giroud prima e Romero poi, provano a bucare senza successo Lunin. All’84esimo Vinicius completa la rimonta: lancio di Modric per il brasiliano che si invola verso la porta e non viene fermato dai difensori del Milan. 3-2 e sorpasso completato.

Foto: LaPresse