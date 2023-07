Calcio: Megan Rapinoe annuncia il ritiro! Sarà l’ultimo Mondiale per la statunitense

Megan Rapinoe annuncia il ritiro. Quando mancano pochi giorni all’inizio dei Campionati Mondiali di calcio femminile la fuoriclasse statunitense ha fatto sapere che la rassegna iridata, in programma in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto, sarà il penultimo impegno della sua carriera che si ultimerà con la stagione in NWSL. La notizia è emersa nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 8 luglio.

A dare l’annuncio è stata la diretta interessata in occasione di una conferenza stampa allestita alla vigilia del match amichevole di domani, dove gli Stati Uniti si scontreranno con il Galles. “Sono felice di aver avuto una bella carriera e ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino – ha detto Rapinoe – Sono estremamente grata di aver fatto parte di una generazione che ha migliorato la qualità del gioco; giocare per l’ultima volta il Mondiale e poi la NWSL è una occasione speciale”.

Rapinoe, personalità conosciuta in tutto il mondo anche per le sue battaglie in tema di diritti civili e per essere uno dei pilastri della comunità LGBTQI+, ha poi proseguito: “Ringrazio la mia famiglia, le mie compagne di squadra e gli allenatori che ho avuto in ogni contesto, da Redding alla Nazionale, le Seattle Reign e la mia compagna (Sue Bird) per tutto”.

Megan Rapinoe lascerà una eredità non banale. Soltanto con la maglia a stelle e strisce infatti la statunitense ha vinto un oro olimpico (Londra 2012) e due Campionati Mondiali (Canada 2015 e Francia 2019), oltre che il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

