Calcio in tv oggi (sabato 8 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv non si ferma mai. Da diverso tempo sono terminati i maggiori campionati europei ma le manifestazioni e i tornei proseguono comunque spediti, anche in piena estate. In attesa di campionati come ad esempio la Serie A, stiamo assistendo a tante partite delle Nazionali (specialmente giovanili) e a sfide di campionati sudamericani. E anche oggi, sabato 8 luglio, il palinsesto non sarà per nulla scarno, con match sulla carta interessanti.

Partiamo, probabilmente, da quello che più di tutti attirerà su di sé le attenzioni di tutto il continente europeo. Stiamo ovviamente parlando della Finale degli Europei Under 21, che si stanno giocando oramai dal 21 giugno tra la Romania e la Georgia. Siamo arrivati all’atto conclusivo dunque e, ad affrontarsi, ci saranno le due Selezioni che hanno compiuto, almeno sin qui, un cammino perfetto: si tratta dell’Inghilterra e della Spagna.

A partire dalle 18.00 e all’interno della Batumi Arena dell’omonima città, i ragazzi di Lee Carsley e quelli di Santi Denia battaglieranno per sollevare al cielo il tanto agognato trofeo: ci si aspetta un match scoppiettante. Spostiamoci poi sulla cartina geografica e arriviamo sino in Sud America. A partire dalle 23.00, nella gara valida per il 24esimo turno del massimo campionato argentino, l’Estudiantes e il Racing si fronteggeranno. Mezz’ora più tardi e in Brasile, l’Atletico Mineiro si scontrerà con il Corinthians nel 14esimo turno della Serie A brasiliana. Ma ecco di seguito il calendario delle partite che si giocheranno oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (SABATO 8 LUGLIO)

Ore 18.00 Inghilterra-Spagna – Finale Europei Under 21 – Diretta tv su Rai Sport HD. Diretta streaming su Rai Play.

Ore 23.00 Estudiantes-Racing – Liga Professional 24esimo turno – Diretta su MOLA

Ore 23.30 Atletico Mineiro-Corinthians – Brasileiro Série A 14esimo turno – Diretta su MOLA

Foto: LaPresse