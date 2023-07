Berrettini-Zverev, Wimbledon 2023: orario esatto, quando si gioca, tv, streaming

Il match del terzo turno del tabellone principale di singolare maschile di Wimbledon 2023 tra Matteo Berrettini ed il tedesco Alexander Zverev si giocherà domani, sabato luglio: sul Court 1, nel terzo match a partire dalle ore 14.00 italiane, si terrà la sfida che mette in palio un posto agli ottavi.

Il vincitore di questa partita affronterà lunedì 9 negli ottavi di finale il vincente del match che opporrà l’iberico Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding e del mondo, al cileno Nicolas Jarry, testa di serie numero 25.

Sarà possibile seguire l’incontro Berrettini-Zverev in diretta tv su Sky Sport Tennis HD (203) e Wimbledon 2 HD (252), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Matteo Berrettini ed Alexander Zverev.

CALENDARIO BERRETTINI-ZVEREV WIMBLEDON 2023

Sabato 8 luglio – Court 1

Dalle ore 14.00 italiane

Daniil Medvedev (Russia, 3)-Marton Fucsovics (Ungheria)

A seguire

Anna Blinkova (Russia)-Aryna Sabalenka (Bielorussia, 2)

A seguire

Matteo Berrettini (Italia)-Alexander Zverev (Germania,19) – Sky Sport Tennis HD (203), Wimbledon 2 HD (252)

PROGRAMMA BERRETTINI-SONEGO WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis HD (203), Wimbledon 2 HD (252).

Diretta streaming: Sky Go, Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse