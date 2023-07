Giro Donne 2023, tappa di oggi Nuoro-Sassari: orari, percorso, tv, streaming, favorite. Lorena Wiebes la più attesa

Dopo il giorno di riposo riparte dalla Sardegna per il gran finale il Giro Donne 2023. In programma oggi l’ottava tappa: Nuoro-Sassari, con un finale insidioso. Andiamo a scoprirla con percorso, favorite e programma.

PERCORSO

125,7 chilometri molto interessanti. Non ci sono grandi salite, ma sarà un costante saliscendi che può sicuramente mettere in difficoltà le atlete. Dopo una novantina di chilometri l’unico GPM odierno: Romana-Ittiri, di 9.8 chilometri al 3,1%. Scollinamento, falsopiano, poi discesa che porta al traguardo ancora in leggera ascesa.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Lorena Wiebes (SD Worx) ha dimostrato di non aver paura delle salite brevi e non troppo dure e su un finale così con la sua potenza può fare la differenza. Occhio però ad una scatenata Annemiek van Vleuten (Movistar) che probabilmente vuole ancora monopolizzare questo Giro, dominando tutte le tappe. In casa Italia ideale per il percorso Silvia Persico (UAE ADQ).

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA GIRO DONNE 2023

Sabato 8 luglio – Ottava tappa

Nuoro-Sassari (125.7 km)

Partenza: 11.35

Arrivo: 15.00 circa

OTTAVA TAPPA GIRO DONNE 2023 COME SEGUIRLA IN TV

Diretta TV: dalle 13.00 Rai Sport + HD (canale 58 digitale terrestre), Rai 2 dalle 14.00, differita Eurosport 1 dalle 18.00

Diretta streaming: Rai Play dalle 13.00, Eurosport.it, Discovery Plus, dalle 13.00

Diretta LIVE testuale: OA Sport dalle 14.00

Foto: Lapresse