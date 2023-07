Calcio in tv oggi (sabato 29 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv non si fermerà nemmeno quest’oggi, sabato 29 luglio. Siamo in piena estate ma tra i tanti tornei e le amichevoli delle squadre che si trovano in fase pre-stagionale, il palinsesto televisivo risulta essere sempre ricco di incontri. Interessantissime anche in data odierna le gare e si inizierà prestissimo. Dalle 9.30 in poi, infatti, la Nazionale italiana si scontrerà con la fortissima Svezia nel secondo turno dei Mondiali di calcio femminili.

Le azzurre vorranno riconfermarsi dopo la vittoria alla gara d’esordio con l’Argentina ma non sarà semplice. Si proseguirà con altre due sfide della manifestazione appena citata: Francia-Brasile e Panama-Giamaica. Poi troveremo anche le formazioni di Serie A impegnate nelle amichevoli che anticipano la stagione che verrà.

Dall’Empoli che se la vedrà con il Lilla, passando per l’Udinese che, a Bad Kleinchircheim, si scontrerà con l’Union Berlino. L’Atalanta avrà di fronte a sé il Bournemouth mentre la Salernitana si trasferirà allo Stirpe per giocare contro il Frosinone. Il Napoli di Rudi Garcia battaglierà invece con l’Hatayspor. Va evidenziata, infine, la grandissima gara delle 23.00 di oggi: quella tra il Barcellona e il Real Madrid. Ma ecco di seguito l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (29 LUGLIO)

Ore 9.30 – Svezia-Italia – 2° turno Mondiale di calcio femminile – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su Rai Play e FIFA+. Diretta live testuale su OA Sport.

Ore 12.00 – Francia-Brasile – 2° turno Mondiale di calcio femminile – Diretta streaming FIFA+.

Ore 12.00 – Kawasaki-Bayern Monaco – Diretta streaming su DAZN.

Ore 14.00 – Empoli-Lilla – Diretta streaming su DAZN.

Ore 14.30 – Panama-Giamaica – 2° turno Mondiale di calcio femminile – Diretta streaming su FIFA+.

Ore 15.00 – Celtic-Wolverhampton – Diretta streaming su DAZN.

Ore 15.30 – Udinese-Union Berlino – Bad Kleinchircheim – Diretta tv Canale 12 per il Friuli Venezia Giulia.

Ore 16.00 – Bournemouth-Atalanta – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 18.00 – Frosinone-Salernitana- “Stirpe” di Frosinone – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 18.30 – Napoli-Hatayspor – Castel di Sangro – Diretta tv su Sky Sport 251 (in pay-per-view).

Ore 19.00 – Bastia-Verona – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 19.00 – Cagliari-Juventus U23 – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 20.30 – Genoa-Monaco – Diretta streaming su DAZN.

Ore 21.00 – Roma-Estrela – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Canale 202).

Ore 23.00 – Barcellona-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Summer (Canale 201), Sky Sport Calcio (Canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN.

