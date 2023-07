Calcio in tv oggi (mercoledì 26 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Anche nella giornata odierna, mercoledì 26 luglio, il calcio non rimarrà fermo. Il palinsesto televisivo sarà ricco di match interessanti seppur ci si trovi nel pieno dell’estate. Tra ritiri delle squadre e amichevoli, oltre a turni preliminari per le competizioni europee, non ci si ferma mai. Si partirà con la gara delle 12.30 tra Bayern Monaco e Manchester City; poi il Lecce, in amichevole, se la vedrà con il Padova e l’Atalanta con la Pro Vercelli.

Alle 18.00 all’Svk-Arena di Kirchbichl, l’Empoli di Paolo Zanetti, se la vedrà con i tedeschi del Fussballclub Heidenheim 1846. Dalle 20.00 poi, ci saranno il Cagliari e la Fiorentina impegnate contro, rispettivamente, la Roma Primavera e la Stella Rossa. Ma attenzione perché per la formazione guidata da Vincenzo Italiano potrebbe non disputare il match. Ieri la squadra non è partita per le condizioni climatiche avverse e resta da capire se si riuscirà a volare questa mattina.

Poi, alle 21.00, la Roma combatterà contro il Braga. Ma nel primo e tardo pomeriggio, così come in serata, verranno giocate le partite valide per le Qualificazioni alla prossima Champions e Conference League. Insomma anche oggi non ci si annoierà, anche perché non mancherà il Mondiale di calcio femminile con interessanti partite. Ecco di seguito l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (26 LUGLIO)

Ore 7.00 Giappone-Costa Rica – Mondiale di calcio femminile – Diretta streaming su FIFA+.

Ore 9.30 Spagna-Zambia – Mondiale di calcio femminile – Diretta streaming su FIFA+.

Ore 12.30 – Bayern Monaco-Manchester City – Japan National Stadium, Tokyo, Giappone – Diretta streaming su DAZN.

Ore 14.00 – Canada-Irlanda – Mondiale di calcio femminile – Diretta streaming su FIFA+.

Ore 17.00 – Lecce-Padova – Folgaria – Diretta tv su Sportitalia.

Ore 17.00 Atalanta-Pro Vercelli – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 17.00 – Struga-Buducnost – Qualificazioni Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 18.00 Fussballclub Heidenheim 1846-Empoli – Svk-Arena di Kirchbichl – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 18.00 – RFS-Sabah – Qualificazioni Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 18.45 – Midtjylland-Progres – Qualificazioni Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 19.00 Aris Limassol-BATE Borisov – Qualificazioni Champions League – Nessuna diretta tv o streaming.

Ore 19.00 Sheriff-M. Haifa – Qualificazioni Champions League – Nessuna diretta tv o streaming.

Ore 19.30 CSKA 1948 Sofia-FCSB – Qualificazioni Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 20.00 Fenerbahce-Zimbru – Qualificazioni Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 20.00 Neman Grodno-Balzan – Qualificazioni Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 20.00 – Cagliari-Roma Primavera – Stadio comunale “Brunod” di Chatillon – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 20.00 – Stella Rossa-Fiorentina – Marakana – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 20.15 – Rakow-Qarabag – Qualificazioni Champions League – Nessuna diretta tv o streaming.

Ore 20.45 – Klaksvik-Hacken – Qualificazioni Champions League – Nessuna diretta tv o streaming.

Ore 20.45 – Ludogorets-Olimpija – Qualificazioni Champions League – Nessuna diretta tv o streaming.

Ore 21.00 – Braga-Roma – Esatdio Municipal de Albufeira, Portogallo – Diretta streaming su DAZN.

