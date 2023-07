Calcio in tv oggi (giovedì 20 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Siamo in piena estate, al 20 luglio per la precisione, e il caldo sta man mano avanzando così come la data d’inizio dei top cinque campionati europei. Manca ad esempio un mese all’avvio della Serie A. La massima serie italiana 2023/2024 si prospetta avvincente e ricca di emozioni con le formazioni attualmente in azione per mettere minutaggio sulle gambe e per provare gli schemi più appropriati.

In ogni caso, il calcio in tv, non si ferma nemmeno in data odierna. L’elenco è veramente sconfinato. Partiamo subito dal Mondiale femminile. La competizione inizierà proprio quest’oggi a partire dalle ore 9.00 (italiane): la Nuova Zelanda se la vedrà con la Norvegia, arduo compito invece per i padroni di casa dell’Australia che si troveranno di fronte l’Irlanda.

Ma l’elenco non è terminato qui. Abbiamo anche differenti e interessanti amichevoli dei club di Serie A. Il Milan ad esempio, se la vedrà con il Lumezzane. La Lazio si scontrerà con il Primorje, la Fiorentina con il Parma e il Napoli campione d’Italia in carica troverà l’Anaune Val di Non. Non va dimenticato infine, il turno preliminare di Conference League: una miriade di scontri. Ma ecco di seguito l’elenco completo del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (20 LUGLIO)

Giovedì 20 luglio

Ore 9.00 Nuova Zelanda-Norvegia – 1° turno Mondiale femminile – Diretta tv su Rai Sport HD. Diretta streaming su Rai Play, FIFA+.

Ore 12.00 Australia-Irlanda – 1° turno Mondiale femminile – Diretta streaming su FIFA+

Ore 17.00 Atalanta-Rappresentativa Val Seriana – Clusone – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 17.00 Milan-Lumezzane – Milanello – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Arena (Canale 204). Diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN.

Ore 17.00 Verona-Top 22 Calcio Veronese – Mezzano – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.00 Lazio-Primorje – Stadio Zandegiacomo, Auronzo di Cadore – Diretta tv su Lazio style Channel di Sky (Canale 233)

Ore 18.00 Napoli-Anaune Val di Non – Dimaro – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Canale 202). Diretta streaming su Sky Go, NOW.

Ore 18.30 Empoli-Certaldo – Centro sportivo Petroio – Diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell’Empoli.

Ore 19.00 Fiorentina-Parma – Viola Park – Diretta streaming su DAZN.

Ore 17.00 Birkirkara-Maribor – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 17.00 Europa FC-Dukagijini – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 17.00 Santa Coloma-Penybont – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 17.30 Trans-Pyunik– Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 17.30 Paide-B36 Torshavn – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 17.30 RFS-Gjorke Petrov– Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 18.00 Honka-Tobol – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 18.00 Milsami-Panevezys – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 18.45 Levadia-Zilina – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 19.00 Dinamo Batumi-Tirana – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 19.00 Dinamo Minsk-Zeljeznicar – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 19.00 FC Dila-DAC 1904 – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 19.00 Zimbru-La Fiorita – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 20.00 Connah’s Quay-KA Akureyri – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 20.00 Egnatia-Ararat Armenia – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 20.00 Neman Grodno-Vaduz – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 20.00 Gjilani-Progres – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 20.00 Vikingur -Inter Club d’Escaldes – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 20.30 FK Arsenal-Alashkent – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 20.30 Glentoran-Gzira United – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 20.45 Derry City-HB Torshavn – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 20.45 Dundalk-FC Bruno’s Magpies – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 20.45 Haverfordwest-Shkendija – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 20.45 Vllaznia-Linfield – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 20.45 Cosmos-Sutjeska – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 20.45 St Patrick’s-Dudelange – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 20.45 Vikingur-Riga– Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 21.00 Crusaders-Haka – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 21.00 Sarajevo-Torpedo Kutaisi – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

Ore 21.00 Shkupi-Hegelmann – Qualificazione Conference League – nessuna diretta tv o streaming

