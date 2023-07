Calcio in tv oggi (domenica 9 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv non si fermerà nemmeno quest’oggi, domenica 9 luglio, e a scendere in campo ci sarà anche e soprattutto la nostra Nazionale. L’Italia Under 19 guidata dal ct Alberto Bollini, dovrà giocare il terzo turno della fase a gironi degli Europei Under 19 che si stanno svolgendo a Malta. Nella gara odierna i giovanissimi azzurri vedranno dall’altra parte del campo l’undici polacco. La Polonia, ovviamente, proverà in ogni modo a strappare i tre punti utili per staccare il pass per il turno successivo.

Occhio quindi perché a partire dalle ore 18.00 al Ta’Qali Stadium, l’Italia proverà il tutto per tutto in una partita da dentro o fuori per quanto riguarda gli Europei. Servirà una vittoria per essere certi del passaggio del turno, così come un eventuale pareggio; la sconfitta qualificherebbe i polacchi. Allo stesso orario e per lo stesso gruppo dell’Italia in questa competizione continentale, giocheranno anche il Portogallo (reduce dalla manita rifilata agli azzurri) e la Selezione che sta ospitando questo torneo, Malta (già fuori dai giochi).

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Portiamo poi le lancette dell’orologio in avanti nel tempo sino ad arrivare alle 21.00. In Brasile, nel campionato che corrisponde alla nostra Serie A, il Fluminense e l’Internacional, rispettivamente al 6° e al 9° posto in graduatoria, si daranno filo da torcere regalando emozioni. Per chiudere, alle 23.30, big match: il Botafogo attualmente squadra capolista nel Brasileiro Série A, se la vedrà con il Gremio secondo nella graduatoria; le due formazioni si tolgono 7 punti. Adesso non resta che attendere per sentire lo sparo iniziale di ogni singolo incontro.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (DOMENICA 9 LUGLIO)

Ore 18.00 Italia U19-Polonia U19 – Terzo turno Europei Under 19 – Diretta tv su Rai Sport HD (canale 227 di Sky, canale 58 digitale terrestre). Diretta streaming su Rai Play e UEFA.tv. Diretta live testuale su OA Sport.

Ore 18.00 Portogallo U19-Malta U19 – Terzo turno Europei Under 19 – Diretta streaming su UEFA.tv

Ore 21.00 Fluminense-Internacional – 14esimo turno Brasileiro – Diretta streaming su MOLA e OneFootball

Ore 23.30 Gremio-Botafogo – 14esimo turno Brasileiro – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su App Sportitalia, MOLA, OneFootball

Foto: LaPresse