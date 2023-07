Calcio in tv oggi (domenica 23 luglio): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Una giornata lunga quella odierna. Oggi domenica 23 luglio il calcio non si fermerà; ci troviamo nel pieno dell’estate ma non si potrà rinunciare anche in una torrida giornata a questo sport. Le formazioni in giro per l’Europa soprattutto, sono attualmente in ritiro e sono in cerca di amichevoli estive per mettere minuti sulle gambe. Questo appena descritto è ad esempio il caso del Manchester City di Per Guardiola che se la vedrà con lo Yokohama.

Allo stesso orario, dunque alle 12.00, il Leicester dovrà scontrarti con il Tottenham: un derby tutto inglese. Dalle 15.30 spazio alle italiane. La Sampdoria, prima di tornare nuovamente a Genova, battaglierà a Livigno contro la Pro Patria. Mezz’ora più tardi e dunque alle 16.00, il Monza di Raffaele Palladino dovrà giocare con la Vis Pesaro. Alle 17.00 poi, il Sassuolo disputerà una gara contro la neo-retrocessa Spezia mentre il Verona si scontrerà con la Virtus Verona.

Un’ora dopo la Salernitana di Paulo Sousa proverà a far fuori il Picerno. La Fiorentina in seguito, al Viola Park contro il Catanzaro, giocherà l’amichevole alle 18.45. In serata invece, bisogna spostarsi dall’altra parte del mondo. Il Santos ospiterà in casa propria il Botafogo mentre alle 23.30 italiane, il Vasco affronterà l’Atheltico. Insomma anche questa domenica il calcio non mancherà.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (23 LUGLIO)

Ore 12.00 – Yokohama-Manchester City – Diretta streaming su DAZN.

Ore 12.00 – Leicester-Tottenham – Diretta streaming su DAZN.

Ore 15.30 – Sampdoria-Pro Patria – Livigno – Diretta tv su Telenord. Diretta streaming su DAZN.

Ore 16.00 – Monza-Vis Pesaro – Campo sportivo di Temu’ – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (Canale 202). Diretta streaming su NOW e Sky Go.

Ore 17.00 Sassuolo-Spezia – Vipiteno – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 17.00 Verona-Virtus Verona – Diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Verona.

Ore 18.00 – Salernitana-Picerno – Rivisondoli – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 18.45 – Fiorentina-Catanzaro – Viola Park – Diretta streaming su DAZN.

Ore 21.00 – Santos-Botafogo – Brasileiro Série A 16° turno – Diretta streaming su MOLA e One Football.

Ore 23.30 – Vasco-Athletico – Brasileiro Série A 16° turno – Diretta streaming su MOLA.

