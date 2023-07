Calcio femminile, Mondiali 2023: Spagna e Svizzera rispettano i pronostici all’esordio, la Nigeria ferma il Canada

Altro giorno e altre partite ai Mondiali 2023 di calcio femminile che si stanno svolgendo tra Australia e Nuova Zelanda. Dopo i primi due incontri di ieri, in cui sono arrivate le vittorie delle due squadre che ospitano la manifestazione, si sono disputate quest’oggi altre tre sfide valide per la prima giornata della fase a gironi: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Nel primo incontro di giornata, andato in scena al Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne), il Canada non è riuscito a fare male alla Nigeria e il match è terminato con un sorprendente 0-0. Da segnalare che la compagine nordamericana ha anche sbagliato un rigore con Christine Sinclair al 50′ e poi al 98′ è stata espulsa la nigeriana Deborah Abiodun. In seguito a questo pareggio, Canada e Nigeria sono salite a quota uno nel Girone B, che è attualmente comandato dall’Australia con 3 punti.

Poche ore più tardi si è giocata invece al Forsyth Barr Stadium (Dunedin) la partita tra le Filippine e la Svizzera. Qui le elvetiche hanno fatto valere la loro maggior qualità e si sono imposte per 2-0 con le reti di Ramona Bachmann (su rigore al 45′) e Seraina Piubel (al 64′). Grazie a questo successo, le ragazze di Grings hanno così raggiunto la Nuova Zelanda in testa al Gruppo A.

Infine, nell’ultimo match di giornata ha fatto il suo esordio la Spagna. Allo Sky Stadium (Wellington), le Furie Rosse hanno affrontato la Costa Rica e hanno vinto agilmente per 3-0. Le reti sono arrivate tutte nel primo tempo e nel giro di sei minuti: ad aprire le danze è stato un autogol di Valeria del Campo al 21′, poi Aitana Bonmati al 23′ ed Esther Gonzalez Rodriguez al 27′ hanno permesso alla squadra iberica di prendere definitivamente il largo. L’unico neo nella vittoria spagnola è il rigore sbagliato da Jenifer Hermoso al 34′, un errore che ovviamente non è stato decisivo. In virtù di questa vittoria, la formazione di Vilda è salita da sola in vetta al Gruppo C, in attesa di capire l’esito del match di domani tra Giappone e Zambia.

