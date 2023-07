Calcio femminile, Mondiali 2023: impresa Filippine, Phair debutta a 16 anni, Svizzera-Norvegia 0-0

Tra Australia e Nuova Zelanda proseguono i Mondiali 2023 di calcio femminile. La Colombia ha sconfitto la Corea del Sud per 2-0 grazie a un micidiale uno-due piazzato nella seconda parte del primo tempo. Davanti agli oltre 24.000 spettatori del Sydney Football Stadium, Usme ha portato in vantaggio le Cafeteras al 30′ trasformando un calcio di rigore e nove minuti più tardi Linda Caicedo ha tirato una rasoiata della distanza, firmando il raddoppio anche grazie alla complicità del portiere Yoon Young-Geul. Da annotare che nel finale è entrata Casey Phair e così la sudcoreana, all’età di 16 anni e 26 giorni, è diventata la giocatrice più giovane di sempre a giocare in un Mondiale. La Colombia ha agganciato la Germania a quota 3 punti in testa al gruppo H, mentre Corea del Sud e Marocco sono ferme al palo.

Sorprendente quello che è invece successo allo Sky Stadium di Wellington, gremito da oltre 32.000 tifosi, accorsi in massa per sostenere le padrone di casa. La Nuova Zelanda era reduce dall’impresa compiuta contro la Norvegia nel match d’apertura e sperava di replicarsi, in modo da blindare la qualificazione agli ottavi di finale, ma contro la rivelazione Filippine non è riuscita a regalare una soddisfazione al proprio pubblico. Le asiatiche sono passate in vantaggio al 24′ grazie a una rete di Bolden, innescata da Eggesvik, e hanno difeso con grande ardore il vantaggio, conquistando una stupenda vittoria per 1-0.

L’altro incontro del gruppo A, ovvero l’attesissimo big match tra Svizzera e Norvegia, andato in scena al Waikato Stadium di Hamilton, si è concluso con un pareggio a reti inviolate: lo 0-0 può soddisfare le elvetiche, che si trovano in testa al raggruppamento con 4 punti all’attivo, ma lascia grande amaro in bocca alle nordiche, ultime con un solo punto all’inseguimento di Nuova Zelanda e Filippine (3 punti a testa). L’ultima giornata prevede Svizzera-Nuova Zelanda e Norvegia-Filippine.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE OGGI (25 LUGLIO)

Colombia-Corea del Sud 2-0

Filippine-Nuova Zelanda 1-0

Svizzera-Norvegia 0-0

Foto: Lapresse