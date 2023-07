Calcio femminile, Mondiali 2023: il Canada rimonta l’Irlanda, sul velluto Spagna e Giappone

Si sono disputati altri tre match validi per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali 2023 di calcio femminile: vittorie comode per Spagna e Giappone, che si giocheranno nello scontro diretto il primo posto nel Girone C, mentre il Canada deve rimontare l’iniziale svantaggio prima di piegare l’Irlanda nel Girone B.

Nel primo incontro di giornata il Giappone piega la Costa Rica per 2-0, chiudendo i conti già nella prima frazione, nel giro di appena 2′: Tanaka veste i panni dell’assist woman e fornisce la giocata vincente sia a Naomoto, che sigla l’1-0 al 25′, sia a Fujino, che firma il raddoppio al 27′. Le nipponiche nella ripresa non riescono ad allungare ulteriormente e la sfida finisce 2-0.

Ne approfitta la Spagna, che strapazza per 5-0 lo Zambia e volge a proprio favore la differenza reti nei confronti delle nipponiche, potendo contare su due risultati su tre nello scontro diretto per il primato nel Girone C. Dopo 13′ le iberiche sono già sul 2-0 grazie ai gol di Abelleira al 9′ e di Hermoso al 13′, ma è nella ripresa che la Spagna dilata il gap, con la doppietta di Redondo Ferrer tra il 69′ e l’85’, inframmezzata dalla seconda rete personale di Hermoso al 70′ per il definitivo 5-0.

Nel match odierno del Girone B che chiude il programma, il Canada soffre ma ribalta ed elimina l’Irlanda, sconfitta in rimonta per 2-1. Sono le europee a portarsi in vantaggio al 4′ con McCabe, ma le nordamericane riescono a pareggiare prima dell’intervallo grazie all’autogol in pieno recupero della prima frazione di Connolly. Nella ripresa il Canada riesce subito a portarsi in vantaggio con il gol di Leon al 54′, difendendo poi strenuamente il 2-1 sino al triplice fischio finale.

