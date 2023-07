Calcio femminile, la Svezia ai raggi X: scopriamo le prossime avversarie dell’Italia ai Mondiali

L’appuntamento è fissato per il 29 luglio a Wellington (Nuova Zelanda) alle 09.30 italiane. La Nazionale italiana di calcio femminile è attesa dalla sfida contro la Svezia nel Gruppo G di questi Mondiali 2023. Un match che potrebbe stabilire il primato del raggruppamento, essendo le due compagini le più accreditate per qualificarsi agli ottavi di finale.

L’Italia viene dal successo sofferto per 1-0 contro l’Argentina. La rete di Cristiana Girelli, negli ultimi minuti, ha permesso alla formazione allenata da Milena Bertolini di battere le sudamericane e di incamerare tre punti molto pesanti in vista di quel che sarà. Lo stesso è stato fatto dalle svedesi, impostesi 2-1 contro il Sudafrica senza brillare particolarmente e dovendo addirittura rimontare. Pertanto, il match alla vigilia si presenta come equilibrato, anche se la squadra di Peter Gerhardsson ha tra le sua fila giocatrici di un certo rilievo.

Due volte argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e di Tokyo 2020, la Svezia negli ultimi Europei è stata battuta dalle inglesi in semifinale, che poi hanno ottenuto il successo finale, e nell’ultima rassegna iridata sono giunte terze. Una selezione di grande spessore, come detto, con calciatrici come Fridolina Rolfö (Barcellona), a segno nella sfida contro le sudafricane, Kosovare Asllani (Milan), Lina Hurtig (Arsenal), Sofia Jakobsson (San Diego Wave), Caroline Seger (Rosengård), Filippa Angeldahl (Manchester City), Rebecka Blomqvist (Wolfsburg) e Linda Sembrant (Juventus). Tante atlete di qualità, militanti in club di alto profilo al livello internazionale.

Per questo, servirà una prestazione super alle nostre portacolori, tenendo conto delle qualità atletiche della formazione rivale. Un aspetto da non trascurare in una partita di questo livello, specie in situazioni di palla inattiva.

Foto: LaPresse