Calcio femminile, i Mondiali non assegneranno i pass olimpici per Parigi 2024. Il nuovo regolamento: Italia in corsa

Dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e in Nuova Zelanda si terrà l’edizione 2023 dei Mondiali 2023 di calcio femminile. Una fase finale della rassegna iridata alla quale sarà presente anche la Nazionale italiana di Milena Bertolini, inserita nel Gruppo G con Svezia, Sudafrica e Argentina.

Otto gironi da quattro squadre e le migliori due compagini di ciascuno raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale, che daranno il via alla fase a eliminazione diretta della competizione. L’Italia nel 2019, in Francia, seppe spingersi fino ai quarti di finale, venendo sconfitta dall’Olanda, e replicare quel traguardo non sarà assolutamente facile.

Contrariamente al passato, però, non sarà questo evento a qualificazione, in chiave europea, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Saranno 12 le squadre nel torneo femminile, per un totale di 216 atlete (18 per squadra). Una quota sarà assegnata alla squadra del Comitato Olimpico Nazionale (NOC) del Paese ospitante (Francia), mentre gli altri 11 saranno contesi dai Comitati Olimpici Nazionali di tutto il mondo, attraverso tornei di qualificazione.

Nel caso del Vecchio Continente parliamo della prima edizione della Nations League 2023/2024. Una competizione suddivisa in tre leghe in base alla posizione ranking UEFA, con il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni, per la compagini nazionali femminili. L’Italia fa parte della Lega A con Inghilterra, Germania, Francia, Svezia, Spagna, Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca, Belgio, Austria, Islanda, Svizzera, Galles, Portogallo e Scozia.

Gruppo A1: Inghilterra, Paesi Bassi, Belgio, Scozia

Gruppo A2: Francia, Norvegia, Austria, Portogallo

Gruppo A3: Germania, Danimarca, Islanda, Galles

Gruppo A4: Svezia, Spagna, Italia, Svizzera

Le quattro vincitrici dei gironi della lega principale si qualificano alla fase finale a eliminazione diretta. Le due finaliste della Final Four si qualificano per il torneo olimpico di calcio femminile 2024, insieme alla Francia, Paese ospitante.

Se la selezione transalpina dovesse essere tra le finaliste, la squadra terza classificata occuperebbe il posto rimanente per i Giochi Olimpici. Se una Federazione che non è stata confermata dalla FIFA come idonea a partecipare al Torneo olimpico di calcio femminile si qualifica, la successiva squadra meglio piazzata che non si è qualificata prende il suo posto.

Foto: LaPresse