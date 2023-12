Nations League calcio femminile, la classifica del girone dell’Italia: Spagna alla Final Four, retrocede la Svizzera

L’Italia ha concluso al secondo posto la fase a gironi della Nations League 2023-2024 di calcio femminile. Le azzurre hanno chiuso il proprio cammino con 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio in sei partite disputate. Le ragazze di Soncin hanno saputo battere la Spagna per 3-2 e la Svizzera in due occasioni, hanno impattato per 1-1 contro la Svezia, hanno perso di misura (1-0) contro Spagna e Svezia. Si tratta di un eccellente risultato, considerando che la nostra Nazionale è uscita con le ossa rotte dai Mondiali.

Grazie a questo risultato, l’Italia ha conservato la permanenza nella Lega A della Nations League, senza dover disputare gli spareggi a cui è invece stata costretta la Svezia, terza classificata nel raggruppamento. La Spagna ha chiuso al primo posto con 15 punti all’attivo e si è qualificata alla Final Four, dove tra l’altro verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La Svizzera ha terminato in ultima posizione con soltanto tre punti, retrocedendo in Lega B.

CLASSIFICA GIRONE 4 NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

1. Spagna 15 punti (+14 differenza reti), qualificata alla Final Four

2. Italia 10 punti (+3 differenza reti)

3. Svezia 7 punti (-2 differenza reti), agli spareggi contro una seconda della Lega B

4. Svizzera 3 punti (-15 differenza reti), retrocessa in Lega B

Foto: Lapresse