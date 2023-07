Boxe: Terence Crawford contro Errol Spence per la prima volta del titolo mondiale unificato dei welter

In ogni caso, vedremo una prima volta assoluta. Nella notte (italiana) tra sabato e domenica, chi tra Errol Spence Jr. e Terence Crawford vincerà il combattimento valido per il titolo mondiale dei pesi welter sarà il primo Campione del Mondo unificato di questa categoria di peso nella storia.

L’occasione è particolarmente sentita dai due che saranno protagonisti nella notte del Nevada. L’uno, del resto, possiede tre delle quattro cinture in questione, la WBA Super, la WBC e la IBF, mentre l’altro ha in mano quella WBO. Per entrambi, a 33 e 35 anni rispettivamente, è fuor di dubbio la grande occasione delle rispettive carriere.

Cammini professionistici, i loro, che non hanno mai visto alcuna sconfitta. Ed è per questo che, da domenica, uno dei due avrà perso per strada una lunghissima striscia. Quella di Spence, che colleziona titoli iridati dal 2015, è fatta di 29 vittorie di cui 22 per KO e 6 per verdetto dei giudici. Quanto a Crawford, che è stato anche campione nei superleggeri, la parabola dura invece da 39 combattimenti, di cui 30 finiti per KO e 9 arrivati all’ultima ripresa, qualunque essa fosse.

Così Spence nella conferenza stampa della vigilia: “Vincerò perché sono il migliore a combattere. Sto meglio fisicamente e mentalmente. Sono più resistente. Lo metterò KO rompendo la sua volontà. Scoprirà che le mie capacità sono maggiori. Ha talento, ma capirà che quando metterò sul ring gli insegnamenti del mio allenatore, rimarrà veramente schiavo del mio modo di difendere e attaccare. Porta il tuo condimento sabato sera, perché faremo bollire un’aragosta. E porta la salsa piccante“.

Crawford, quanto a lingua lunga, non è da meno: “Scoprirà quello che scoprono tutti gli altri. In tv pare bravissimo, ma sul ring ci sarò io e la musica cambierà. Dicono sia il lupo cattivo, ma sabato notte vedremo se è vero quel che dice di essere. Dovrà mostrarmi il meglio di sé, e non basterà. Sul ring faccio tutto meglio di lui. Vieni a combattere sabato notte, dimostrerò che quelli in dubbio si sbagliano. Dimostrerò di essere il miglior pugile del mondo“.

